Ohňová šou i stredoveká kuchyňa. Hrad Strečno otvorili v noci

Hradom niesol príbeh Žofky a Pierra.

STREČNO - Ako to už tradične býva, aj toto leto sa na hrade Strečno konali nočné prehliadky.

Návštevníkov mohla prilákať prechádzka po hrade v duchu rozprávky. Oproti bežným informačným vstupom tak mohli lepšie pocítiť dobovú atmosféru hlavne deti.

Už pri vstupe človek cíti nezvyčajnú atmosféru a vie, že ho čaká nezabudnuteľný zážitok. Pri prvej večernej prehliadke síce ešte nie je dostatočná tma, ale po výstupe na najvyššiu hradnú vežu vidno krásy západu slnka s oranžovými nádychmi a siluetami okolitých hôr.

Čakanie na program si mohli návštevníci skrátiť sledovaním výbuchov z hradných diel. Pri vstupnej bráne ich víta člen klubu vojenskej histórie Martin Hríb, odetý v typickej dobovej uniforme. Hovorí, že ide o zbraň z obdobia Rakúsko-Uhorska.

„Nočná prehliadka hradu Strečno ma zaujala príbehom, ktorým sa niesla. Vďaka šikovnosti hercov sme boli vtiahnutí do života dvoch zaľúbených mladých ľudí počas Slovenského národného povstania,“ prezrádza jedna z návštevníčok, Laura Gajarská.

Návrat do čias povstania

Zážitkový program spočíva v príbehu lásky dedinského dievčaťa Žofky a partizána s francúzskymi koreňmi Pierra. Návštevníci sa ocitajú v dobách SNP, počas ktorého sa partizáni schovávali na hrade. V tomto boji im pomáhali aj niektoré dievčatá z dediny Strečno. Tie ich tajne zásobovali potravinami rôzneho druhu. Medzi takéto dievčatá patrila aj hlavná hrdinka strečnianskeho príbehu Žofka.

Žofka je obyčajné dievča s príjemným charakterom. Meno dostala po najobľúbenejšej panovníčke Žofii Bosniakovej, ktorá na hrade žila.

„Žofka je správne drzá, má podrezaný jazyk, ale nie je vulgárna ani neúctivá. Ide do veci s plným nasadením, bez strachu. Občas si ani neuvedomuje nebezpečenstvo, ktoré daná situácia prináša. Má v sebe istú hravosť a ženskosť zároveň. Je krehká, ale aj silná,“ opisuje jej vlastnosti herečka Michaela Cingelová, ktorá postavu Žofky sama stvárnila.

Napriek tomu, že Michaele podľa jej slov Žofka veľmi prirástla k srdcu, nie je si istá, či by niečo z tohto obdobia chcela zažívať aj dnes. „Veľmi rada som si toto obdobie zažila na chvíľu, má svoje čaro. Myslím si však, že to má každé z období. Ja sa týmito obdobiami rada prechádzam po hradbách alebo na javisku, no radšej ich nechávam tam, kde patria,“ dodáva, že sa jej veľmi páčilo vyskúšať si úplne iné obdobie, vrátiť sa na pár rokov späť a precítiť tak na vlastnej koži, ako sa kedysi ľudia mali a čo prežívali.

„K tejto úlohe som sa dostala vďaka vedúcej lektorov v rámci divadelno-hravého zoskupenia,“ vysvetľuje, že práve toto zoskupenie stojí za usporadúvaním zážitkových programov na akciách Považského múzea.

Cesnačka išla na dračku

Po prehliadke sa účastníci vynorili na nádvorí, kde rozvoniavala stredoveká kuchyňa.

„V stredoveku sa používali posúchy miesto tanierov,“ tvrdí jeden z účinkujúcich stredovekých kuchárov. Posúchy v minulosti ľudia jedávali hlavne s cesnačkou alebo takzvanou hroznovkou, ktorá obsahuje mäso, slaninu a samozrejme hrozno. „Cesnačka ide na dračku, o chvíľu už nebude! Samozrejme bude, ale to sa nehovorí,“ smeje sa ďalší z nich. „Táto ochutnávka nás príjemne potešila, dobre padla po zdolaní toľkých hradných schodov,“ vraví Gajarská.

Keď sa dostatočne zotmelo, nasledovala ohňová šou a takzvaný videomapping. „Išlo o veľmi pútavú projekciu histórie hradu,“ popisuje netypickú súčasť programu. Projekcia bola premietaná priamo na stene strečnianskeho hradu.

Kto júlové prehliadky v noci nestihol, nemusí zúfať, budú sa konať znova v auguste.