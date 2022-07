V. liga Sever: Tradiční favoriti na postup, nováčikovia sa nechcú dať zahanbiť (anketa)

Predsedovia a tréneri klubov odpovedajú na tri otázky.

Už počas prvého augustového víkendu odštartuje v regionálnych futbalových súťažiach jesenná časť súťažného ročníka 2022/2023. Pred štartom novej sezóny sme urobili anketu medzi piatimi zástupcami žilinského regiónu v V. lige Sever. Aké majú ambície a s akým umiestnením budú spokojní po polovici súťaže, sa dočítate na nasledujúcich riadkoch.

V. liga skupina Sever sa skladá z týchto mužstiev: ŠK Olympia Bobrov, TJ Sokol Zubrohlava, ŠK Závažná Poruba, ŠK Tvrdošín, FK Tatran Turzovka, Oravan Oravská Jasenica, OŠK Baník Stráňavy, TJ Družstevník Belá-Dulice, OFK Teplička nad Váhom, OŠK Rosina, ŠK Gbeľany, ŠK Belá, ŠK Dynamo Diviaky, FK Slovan Žabokreky.

Zástupcom piatich klubov žilinského regiónu sme položili tri otázky:

1. Už onedlho odštartuje nová futbalová sezóna 2022/2023. Čo od nej očakávate?

2. Aké máte ambície a s akým umiestnením budete spokojný po jesennej časti?

3. Ktoré mužstvá sa podľa vás pobijú o postup do vyššej súťaže?

Na anketové otázky odpovedajú: JÁN JANČI (tréner a predseda OŠK Baník Stráňavy), MILAN JANČI (predseda OFK Teplička nad Váhom), TOMÁŠ ŠEMÍK (najlepší strelec OŠK Rosina v uplynulej sezóne), JÁN HOLÚBEK (tréner ŠK Belá), JÁN JADROŇ (tréner ŠK Gbeľany)

Ján Janči, predseda a tréner OŠK Baník Stráňavy

1. Uvidíme, či reorganizácia súťaží, ktorú zväz naplánoval, bola správnym rozhodnutím. Určite to so sebou prinesie nejeden problém. Očakávam, že diváci budú o niečo viac zvedaví na nové mužstvá, hlavne na nové derby zápasy s Belou a Gbeľanmi. Takisto sa teším na konfrontácie so Zubrohlavou a Oravskou Jasenicou. Súťaž bude určite zaujímavá.

2. Ambície sú rovnaké ako každý rok – skončiť v prvej štvorke a hrať útočný futbal. Aby divákov naše zápasy bavili. Oslabili sme sa o najlepšieho strelca mužstva Michala Lajša. Jeho absenciu sa budeme snažiť nahradiť inými hráčmi a trošku zmeniť koncepciu hry. Góly si bude musieť