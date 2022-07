Odohral viac ako 100 zápasov v NHL. Žilinských hokejistov povedie kanadský tréner

Jarrod Skalde pôsobí na poste trénera 15 rokov.

ŽILINA. Tretia sezóna, tretí nový tréner. Po vstupe Rastislava Chovanca do hokejového klubu v Žiline sa na striedačku Vlkov postaví tretí nový hlavný tréner. Pod Dubňom tentoraz siahli do zahraničia. Po Dušanovi Gregorovi a Stanislavovi Škorvánkovi sa bude snažiť priviesť extraligu do Žiliny Kanaďan Jarrod Skalde.

Ako informoval oficiálny klub Vlci Žilina na svojom webe, rodák z kanadského Ontária ako hráč nastúpil na 115 zápasov v NHL. Obliekal dres New Jersey Devils, Mighty Ducks of Anaheim, Calgary Flames, San Jose Sharks, Atlanta Trashers a Philadelphia Flyers. Na profesionálnej úrovni odohral 17 sezón tak v NHL, ako aj v nižších zámorských súťažiach, ale aj vo Švajčiarsku (Lausanne), Švédsku (Leksand) či Slovinsku.

Na poste trénera pôsobí 15 rokov. Cez zámorské ligy IHL a ECHL sa prepracoval až do AHL a následne v sezóne 2015/2016 na pozíciu asistenta trénera kanadského národného tímu do 18 rokov. O dva roky neskôr sa stal v klube NHL Pittsburgh Penguins asistentom trénera pre rozvoj hráčov. V roku 2020 sa presunul do Európy, kde bol hlavným trénerom a zároveň športovým riaditeľom britského klubu Cardiff Devils.

„Už od môjho prvého kontaktu s Františkom mi bolo jasné, že v tomto klube je veľké odhodlanie víťaziť a pracovať na rozvoji hráčov. Bolo to cítiť aj v rozhovore, ktorý som mal s majiteľom klubu. Môžem povedať, že pre trénera je toto ideálna situácia. Každý chce prísť do klubu, kde sú ciele aj očakávania najvyššie. Vyhrať ligu je tá najvyššia priorita. Teším sa na fanúšikov, na ľudí v meste a taktiež sa teším, že budeme pokračovať vo víťazení a získame ďalší titul," vyjadril sa Jarrod Skalde pre oficiálnu stránku mužstva Slovenskej hokejovej ligy.

V týchto dňoch klub rieši praktické záležitosti súvisiace s príchodom trénera Skaldeho do Žiliny. Doraziť by mal v horizonte desiatich dní.