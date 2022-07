V 22 rokoch štvrtý klub. Róbert Boženík: Chcem sa vrátiť do mojej dobrej starej formy

Rodák z Terchovej verí, že v Boaviste sa mu podarí reštartovať svoju kariéru.

Slovenský futbalový reprezentant Róbert Boženík začne sezónu 2022/2023 v portugalskom klube FC Boavista z mesta Porto, kam odišiel na hosťovanie s možnosťou trvalého prestupu z holandského Feyenoordu Rotterdam. Dvadsaťdvaročný útočník už má za sebou lekársku prehliadku a s novým tímom sa pripravuje na ročník v najvyššej portugalskej súťaži, ktorý sa začne o tri týždne.

Boženík bol v sezóne 2021/2022 na hosťovaní v nemeckom klube Fortuna Düsseldorf z II. bundesligy, v 19 ligových zápasoch strelil dva góly. V drese Feyenoordu absolvoval šesť duelov, v Eredivisie dostal šancu hrať len na 18 minút. Za oba spomenuté kluby odohral spolu 26 stretnutí.

"V uplynulej sezóne som toho v Düsseldorfe veľa neodohral, na úvod prípravy som sa hlásil vo Feyenoorde, s ktorým som začal aj trénovať. Hľadal som však možnosti, kde sa môžem viac presadiť, kde môžem pravidelne hrávať, to najviac potrebujem. Boavista prišla s konkrétnou ponukou. Záujem mali viaceré kluby, možno aj väčšie, ale rozhodol som sa pre Boavistu. Vnútorný pocit mi hovoril, že je to správna voľba," vysvetlil rodák z Terchovej svoj prestup do Porta pre oficiálny web Slovenského futbalového zväzu.

Boženík priznal, že do dvanásteho najlepšieho klubu minulej sezóny Ligy Portugal ho prilákal hlavný tréner a bývalý portugalský reprezentant Petit. "Pri rozhodovaní sa zohral rolu aj práve rozhovor s trénerom Petitom. Povedal mi, že sa mu páči môj herný štýl, ako pôsobím na ihrisku, že som aktívny. Útočníkov, ktorých mal v mužstve, vždy dostal do formy, dávali góly a to chce urobiť aj so mnou. Budem šťastný, keď budem môcť pod ním hrať a napredovať," pokračoval odchovanec MŠK Žilina.



Autor piatich gólov v 25 stretnutiach za slovenskú reprezentáciu prezradil aj svoje ambície do novej sezóny: "Chcem byť zdravý, napredovať a vrátiť sa do mojej dobrej starej formy. Rok som poriadne nehral, cítim, že potrebujem hrať pravidelne, zlepšovať sa. Chcem čo najviac pomôcť tímu na ihrisku a verím, že aj tím pomôže mne."

Boženík verí, že v Boaviste sa mu podarí reštartovať svoju kariéru: "Je to ofenzívna súťaž, mohlo by mi to sedieť. Pozrel som si aj útočníkov, ktorí hrali za Boavistu predo mnou. Podarilo sa im nakopnúť herne a aj gólovo. Verím, že sa to podarí aj mne. Bol tu napríklad Musa, ktorý hral v Slavii Praha. Potom šiel do Nemecka, napokon tiež hosťoval v Boaviste, kde začal pravidelne hrávať, darilo sa mu aj gólovo a teraz hrá za Benficu."