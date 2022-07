Festival Hviezdne noci končí, no značka Hviezdne noci pokračuje

Po siedmich rokoch festivalu sa organizátori rozhodli ísť novou cestou.

Kultúrne centrum Hviezdne Noci namiesto festivalu uvedie množstvo rôznorodých eventov v unikátnych formátoch, ktoré do Bytče prinesú bohatý medzinárodný aj miestny program. Prvý z nich sa odohrá 23. júla vo forme multižánrového festivalu DISS, kde vystúpia mená ako ZIUR (DE), Lonker See (PL) či Isama_Zing (SK).

Otvorenie kultúrneho centra Hviezdne Noci v roku 2020 znamenal pre mladý kolektív organizátorov novú výzvu. Čoskoro vyšlo najavo, že celoročná práca na kultúrnych podujatiach v centre v kombinácií s prípravou viacdňového letného festivalu nie je dlhodobo udržateľná.

“Festival Hviezdne noci nám bude veľmi chýbať. Zrušiť ho bolo naozaj náročné rozhodnutie. Snažíme sa však orientovať na možnosti, ktoré nám táto zmena prináša. Do festivalu sme investovali veľmi veľa času, ktorý plánujeme rozdeliť medzi viaceré aktivity do celého roka. Nielen v podobe eventov, ale aj ďalších plánovaných projektov. Aktuálne natáčame film o pivovare Popper, organizujeme celoročný umelecký program a chystáme leto plné podujatí, ktoré vyvrcholí festivalom DISS 23.júla. S Bytčou sa prosím nelúčte, práve naopak. Je to zmena, aby sme videli našich návštevníkov častejšie,” vysvetľuje Kristína Rigerová, riaditeľka Hviezdnich Nocí.

Festival DISS je práve dôkazom toho, že táto zmena dáva Hviezdnym Nociam úplne nový rozmer. Zostáva na slovenskej periférií a prináša široký žánrový záber v nezvyčajných kontextoch malomesta. Dramaturgia pritvrdzuje a ponúka pre návštevníkov nové zvukové perspektívy. Zvuková explorácia od ambientu cez inštrumentálne skupiny až po rôzne podoby dekonštruovanej klubovej elektroniky a performatívne zážitky mimo Ladovne; to všetko v priebehu jedného dňa. Na DISS vystúpia mená ako Ziúr (DE), Lonker See (PL), Isama Zing (SK), Adela Mede (SK), LUTTO LENTO (PL), performance Zosia Hołubowska and Julia Giertz: Community of Grieving (PL/AT/SE) a ďalší, ktorých predstavíme čoskoro. Prevažnú časť dramaturgie podujatia DISS si prevezme hudba v jej rôznych formách. Tak, ako bude poslucháča vyzývať k vystúpeniu z jeho komfortnej zóny zároveň bude prinášať široké spektrum emócií. Program bude rozdelený na denný a nočný blok. Oba bloky budú ohraničené divadelnými vystúpeniami s cieľom vyviesť divákov z okolia Ladovne do kulís mesta Bytče a priniesť tak exkluzívne zážitky v kontexte okolia.

DISS je dissom nás samých. Atmosféry, v ktorej umenie uvádzame. Ovzdušia, v ktorom vzniká a umelcov i návštevníkov, ktorí sú jeho svedkami a cieľom zároveň. Je to negácia našej doterajšej činnosti, ktorá zároveň odkazuje na výber hranice ohýbajúcich umelcov a performerov dissujúcich všetko naokolo ich vlastným pôsobením.

Ziur

Zvukové performancie autorov sa pohybujú na hrane rôznych vplyvov, ich hranice sú nejasné, skladba sa fragmentuje a divák musí pozorne počúvať. To ale neznamená, že divák môže očakávať len experimentálne podoby hudby. Práve naopak, môže v rámci letného podujatia očakávať i euforické a tanečné výlety, chytľavé, popové a vždy do rozcestí pohybujúce sa vystúpenia. Dôležitým smerovaním pre podujatie DISS je jeho medzinárodný charakter. Nosnú časť programu tvoria zahraniční umelci, rovnocenne doplnení hviezdami slovenskej scény. Týmto spojením sa priestory Ladovne, v ktorých sa bude odohrávať väčšina programu opäť priblíži k centru diania na európskej scéne

“Diváka prevedieme programom premyslene, lineárne, tak ako nám to dáva zmysel. Festival bude mať charakter hudobného albumu; chceme, aby ste si to zažili všetko a v tomto poradí.”

Lonker See

Jednotlivé hudobné vystúpenia budú zaradené do dvoch blokov - denného a nočného. Oba budú oddelené performatívnou časťou programu, ktorá organicky pretne hudobnú a späť na ňu nadviaže.

Hlavným headlinerom nočnej časti programu bude berlínska producentka Ziúr, ktorá predstaví svoj mix dekonštruovanej klubovej elektroniky jej posledných dvoch albumov Antifate a Blur. Práve Antifate vyšlo na renomovanom labeli elektronickej hudby PAN (Eartheater, Arca). Okrem toho je na klubovej scéne Ziúr mimoriadne aktívna a svoju svetovosť prinesie i do priestorov Ladovne. Naopak prvú časť denného programu uzavrie poľská inštrumentálna štvorica Lonker See kombinujúca jazzové prvky s psychadéliou a hutnou atmosférou. Lonker See sú na európskej scéne dobre známi, naposledy aj ako predkapela brightonských Squid. V Ladovni predstavia svoj ‘best of’ výber ich doterajšej tvorby.

Performatívny zážitok prinesie dielo Community of Grieving Zosie Hołubowskej a Julie Giertz, ktorí uviedli na známom poľskom festivale Unsound. Pohlcujúce živé vystúpenie s výraznými odkazmi na slovanské ľudové tradície prenesie divákov z Ladovne do exteriéru, aby sa oddali performatívnej listening session. Program doplnia aj domáci autori Isama_Zing a Adela Mede. Obaja vo svojich oslavami vítaných debutových albumoch narážajú na folklór a sčasti rekontextujú dianie v hudbe skrz technológie a pokročilú elektroniku. Isama_Zing predstaví svoju aktuálnu audiovizuálnu inštalačnú show a v Ladovni sa predstaví so svojim intímnou ambientou exploráciou i slovensko-maďarská hudobníčka Adela Mede.ň

Viac na https://hviezdnenoci.sk/festival/