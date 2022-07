Karol Belaník: Dostať sa do prvej šestky nebude samozrejmosť, dôležitý bude každý bod

Žilinskí futbalisti odštartujú nový ročník Fortuna ligy v sobotu na ihrisku Trenčína.

ŽILINA. Futbalisti MŠK Žilina chcú preniesť pozitívne momenty z letnej prípravy do nového ročníka Fortuna ligy a pod vedením nového trénera Jaroslava Hynka pomýšľajú aspoň na umiestnenie ako v tej predchádzajúcej. V nej obsadili "Šošoni" šieste miesto.

Žilinčania absolvovali v príprave štyri stretnutia. Na úvod podľahli Podbrezovej tesne 3:4, no potom zaznamenali tri víťazstvá nad českými súpermi Karvinou 3:0, Sigmou Olomouc 3:1 i Ostravou taktiež 3:1.

"Je to veľmi krátke obdobie, no potešili nás konfrontácie s českými tímami. Nielen výsledkami, ale cítili sme z tímu energiu i novobudované prvky z tréningov. Vyzeralo to fajn, no nechceme preceňovať, ale ani podceňovať výsledky z prípravy. Ovplyvňujú to totiž rôzne faktory, nie je to príliš objektívne. Každopádne z mužstva sršala energia, bolo to viac tímové. Na potvrdenie sa to však musí ukázať v majstrovských, ligových zápasoch. Prípravné duely zaujímajú hlavne nás, verejnosť a fanúšikovia sa sústredia najmä na ostré stretnutia vo Fortuna lige," uviedol v tlačovej správe športový manažér MŠK Karol Belaník.

Cieľom je opäť zabojovať o prvú polovicu po dlhodobej časti a dostať sa medzi najlepšiu šestku súťaže. Belaník však varuje, že aj to môže byť pomerne náročná úloha:

"Keďže viacero tímov chce titul, chce sa pohybovať hore. Dostať sa do prvej šestky nebude samozrejmosť a každý bod bude dôležitý. O to môže byť súťaž, ktorá oslavuje okrúhly 30. ročník, zaujímavejšia. Ťažko povedať bližší cieľ, keďže tréner je tu stále krátko. Preto sme vo vyhláseniach týchto cieľov takí, akí sme. Možno po jeseni budeme vedieť byť oveľa konkrétnejší."

Pred novou sezónou prešiel viacerými zmenami aj káder. "V tomto dostal tréner voľnú ruku, prišiel so svojím pohľadom a spravil strategické, kľúčové rozhodnutia. Či už etablovanie niektorých hráčov v zostave, väčším priestorom pre ďalších, ktorí prišli z hosťovania. Na druhej strane zas tým, ktorí nespĺňali športové či charakterové kritériá, sme umožnili pokračovať v kariére ďalej. Aj preto sme si zadefinovali pred touto trénerskou výmenou, že chceme kormidelníka z externých zdrojov. Čas ukáže, ale počas letnej prípravy zatiaľ prišlo k potrebnému oživeniu tímu," uviedol športový manažér.

Pre českého trénera Jaroslava Hynka je angažmán v Žiline prvý zahraničný v kariére. "Teším sa celkovo na konfrontáciu s tímami. Teším sa na súperov, na ich taktickú vyzretosť. Ako ich dokážeme, resp. nedokážeme prekonať. Čo budeme musieť vymyslieť nové... Futbal mám rád a určite nechcem byť zakonzervovaný, určite chcem s tímom pracovať postupne na nových veciach. Chceli by sme byť silní na lopte, bezpeční smerom k našej bráne a priamočiari smerom dopredu. Mám rád kombinačnosť, držanie lopty, ale chcem, aby sme boli priamočiari, a to čo najviac do brány súpera," uviedol Hynek.

Podľa jeho slov bolo treba po negatívnej uplynulej sezóne očakávať zmeny v zostave. "Nie je dobré, aby zostal tím pokope po takej negatívnej sezóne. Áno, každý dostal šancu, no okysličenie tímu bolo dôležité. Už len odchodmi a príchodmi, návratmi z hosťovania... Ani najväčšie tímy ako Real či Liverpool nezostanú bezo zmien, aby aj hráči vnímali, že nikto nemá nič zadarmo. Tu sa to týka mladých hráčov, ale s aktuálnymi zmenami som spokojný. S tým, ako sa prejavili a kto ako pracuje. A to, či budeme potrebovať ešte nejakú skúsenú posilu, ukáže až súťaž. Teraz ten tím reagoval naozaj dobre, určite preto nepanikárime. Pokiaľ sa má priniesť skúsený hráč, tak to musíme naozaj dôkladne vytypovať. Nie priviesť niekoho iba pre to, že je niekde inde nechcený. Pre nás musí byť skúsený hráč obrovská pridaná hodnota a mladých chalanov musí vedieť viesť," dodal tréner.