Letela po ňom rohová zástavka. Rozhodovanie je dobre platený telocvik, hovorí M. Očenáš

Prečo 31-ročný arbiter nepoužíva sociálne siete?

ŽILINA. Koncom roka 2021 si jeden z najlepších slovenských rozhodcov Michal Očenáš odbil premiéru v skupinách európskych pohárov, keď rozhodoval zápas Európskej konferenčnej ligy Maccabi Haifa – Union Berlín. Po nejakom čase sme sa so žilinským rodákom opäť spojili a tentoraz sme sa rozprávali o rozhodcoch v rámci oblastného zväzu, ale aj o sociálnych sieťach, na ktorých by ste ho hľadali márne.

Len prednedávnom bol Michal Očenáš po konci Juraja Krajčiho oficiálne poverený vedením Komisie rozhodcov ObFZ Žilina. V spoločnom rozhovore potvrdil slová predsedu zväzu Igora Krška, že rozhodcov je v rámci oblasti málo.

„Situácia nie je optimálna. Radi by sme obsadzovali zápasy tromi rozhodcami či vyberali si medzi nimi. Sme radi za každého jedného, ktorý rozhoduje. Prilákať nových rozhodcov v dnešnej internetovej dobe, v ktorej majú mladí ľudia mnoho možností, je veľmi náročné,“ povedal na úvod Michal Očenáš s tým, že sám sa chodí pozerať na veľa zápasov.

„Rozhodovanie je krásne, ale zároveň aj náročné. Dôležité je, aby sa začínajúci rozhodcovia nenechali odradiť nejakým nevydareným stretnutím hneď na začiatku. Všetko je o sebazdokonaľovaní, tvrdej práci a praxi,“ doplnil.

Pomoc klubov

Niektoré kluby sa sťažujú na to, že zápas príde rozhodovať jeden arbiter. „Ale keď robíme nábor, tak kluby nepošlú žiadneho dorastenca, hráča po zranení či takého, ktorý nechce pokračovať s futbalom, aby sa začali venovať rozhodovaniu. Takáto pomoc zo strany jednotlivých mužstiev by nám prišla vhod. Myslím si, že na každej dedine by sa našiel aspoň jeden chlapec, ktorý by to rád skúsil. Nie je to však len o mužoch, máme vo svojich radoch i veľmi šikovné ženy. Koncom júla plánujeme školenie nových rozhodcov a budeme veľmi radi za každého záujemcu, ktorý by chcel skúsiť túto cestu. Záujemcovia sa môžu prihlásiť cez emailovú adresu kr-obfzza@obfzza.sk,“ hovorí Očenáš.

Málokedy rozhodujú traja

Futbalové stretnutia na dedinách väčšinou rozhodujú mladí chlapci alebo starší páni. Stredná generácia mužov s píšťalkou chýba. „Budeme robiť všetko preto, aby sa to zlepšilo. Vo viacerých prípadoch zápasy rozhoduje iba jeden rozhodca. Bolo minimum prípadov, kedy boli na stretnutie nominovaní traja arbitri. Tým pádom to neprispieva ani kvalite zápasu. Ako som už povedal, bolo by dobré, ak by boli v tomto nápomocné aj kluby. Určite nebude každý jeden futbalista hrať za mužov. V mladom veku sa toho môže veľa naučiť. Podobne ako v minulosti ja sám,“ povedal Očenáš.

Na zápasy chodil autobusom či na bicykli

Problém s nedostatkom rozhodcov bol už pred covidom a samotná pandémia to ešte zhoršila. „U mladých ľudí vidím, že majú stále mobil v ruke, pritom majú veľa iných možností. Pamätám si, že ja ako dieťa som zodral gumové kopačky na parkovisku, pretože som na zámkovej dlažbe hrával futbal a hokej. A bol som šťastný.