Letná prestupová bomba! Gólová mašina Puček opúšťa Čierne a posilňuje Bytču (rozhovor)

26-ročný útočník strelil za posledné štyri roky 83 gólov.

BYTČA/ČIERNE. Hneď na začiatku prestupového obdobia sme sa stali svedkami veľkého prestupu. Peter Puček, ktorý sa v drese ŠK Čierne stal v posledných dvoch sezónach najlepším strelcom piatej ligy a celkovo strelil v drese kysuckého mužstva za štyri roky 83 gólov, sa v prvých júlových dňoch upísal MFK Bytča. O novej výzve, ale aj cieľoch sa v rozhovore s 26-ročným rodákom z Dlhého Poľa dozviete v nasledujúcich riadkoch.

Ako sa zrodilo spojenie Peter Puček a MFK Bytča?

Vedenie Bytče ma oslovilo ešte pred sezónou 2021/2022, ale už som bol dohodnutý s Čiernym. Teraz to vyšlo. Ponuku som sa rozhodol prijať preto, že to mám bližšie – z domu to mám len desať minút, čo je super. Keď som cestoval na zápasy do Čierneho, trvalo mi to hodinu tam aj naspäť. Klub má ambície a pekný areál. Z mužstva poznám aj viacero chalanov. Bytča má dobré ihrisko aj peknú tribúnu, páči sa mi tréningový koncept. Aj toto u mňa pri rozhodovaní zavážilo. Ponuku som si premyslel a verím, že som sa rozhodol správne.

Futbal nechcel vyhodiť zo života Peter Puček počas štvorročného pôsobenia v Čiernom (a do úvahy treba brať dve skrátené sezóny) strelil 83 gólov! Počas uplynulej jarnej časti zažil dva šesťgólové zápasy – Bitarovej a Strečnu nastrieľal rovný poltucet. Na pôsobenie v kysuckom mužstve bude veľmi rád spomínať. „Počas prvých dvoch ročníkov na Kysuciach som premýšľal nad tým, že s futbalom skončím kvôli bolestiam členka, ktoré ma neustále sužovali. V roku 2020 som absolvoval tretiu operáciu a povedal som si, že ešte skúsim ďalšiu sezónu. Mal som málo rokov na to, aby som skončil s aktívnou kariérou. Futbal nechcem úplne vyhodiť zo života. V Žiline som tomu veľa dal, dostal som sa až do áčka, kde som si pripísal štarty. Nedokázal by som to len tak zahodiť. Tretia operácia dopadla veľmi dobre, ale aj tak nemôžem trénovať každý deň. Po odohratých zápasoch ma členok stále bolí. Na Čierne nemôžem povedať nič zlé. Za štvorročné pôsobenie som absolvoval minimum tréningov, chodil som iba na zápasy. V Čiernom s tým boli stotožnení, za čo im ďakujem. Na partiu, fanúšikov a celkovo na pôsobenie v tomto klube budem veľmi rád spomínať,“ povedal Peter Puček.

Mužstvo meníte, v piatej lige však zostávate. Aké máte očakávania od vášho nového pôsobiska?

V Bytči sú kvalitní a skúsení hráči, spomedzi ktorých najviac vyčnievajú Viktor Pečovský s Marekom Filom. Prichádzam do tímu, ktorý je naštartovaný. Uvidím, ako bude fungovať vzájomná spolupráca. Nemyslím si, že v tomto bude problém. V piatej lige som bol v posledných dvoch sezónach najlepším strelcom. Kluby poznám a viem, kto ako hrá.

Kto vás z klubu kontaktoval a ako dlho ste rozmýšľali nad prestupovou ponukou?

Na začiatok musím spomenúť, že cez zimu malo o mňa záujem