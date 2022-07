Jarnej obrode Gbelian pomohol príchod nového trénera. V klube sa tešia na veľké derby s Tepličkou

Postupovú sezónu ŠK Gbeľany hodnotíme s kapitánom mužstva Michalom Jadroňom.

GBEĽANY. Po jesennej časti boli na 4. mieste s 9-bodovou stratou na prvú Belú. Aj napriek stíhacej jazde už majstrovský tím Jána Holúbeka dobehnúť nedokázali, ale v tabuľke preskočili Vysokú nad Kysucou a Višňové a z druhého miesta taktiež postupujú do vyššej súťaže. Reč je o futbalistoch Gbelian. S kapitánom ŠK Michalom Jadroňom sme sa obzreli za uplynulou sezónou.

Článok pokračuje pod video reklamou

„Tým pádom, že sa nám podarilo skončiť do druhého miesta a postúpiť, môžem hodnotiť uplynulý ročník iba úspešne. Jarná časť bola z našej strany lepšia a kvalitnejšia v každom ohľade ako jeseň,“ povedal na úvod 30-ročný rodák z Martina.

Postupový káder ŠK Gbeľany BRANKÁRI: Ján Kasman, Radoslav Frátrik OBRANCOVIA: Martin Hodoň, Miroslav Gašper, Michal Mravec, Matej Šupej, Martin Belaník, Filip Novosad ZÁLOŽNÍCI: Adam Halai, Hakan Guzel, Lukáš Kováčik, Martin Miček, Michal Jadroň, Jakub Jadroň, Adrián Sabo ÚTOČNÍCI: Tibor Kašjak, Kristián Novosad, Filip Gašperík, Matej Gajdošík, Marek Belaník, Martin Kabašta Prezident klubu: Dušan Martinček Tréner: Ján Jadroň Vedúci mužstva: Miloš Ovšonka

„Mínusom bolo, že sme na jeseň minimálne v troch zápasoch, v ktorých sme boli lepším mužstvom, zbytočne stratili body. Stretnutia sme mali vo svojich rukách, ale doplácali sme na zlú sústredenosť či výpadok koncentrácie v určitých fázach zápasu. Už po jeseni sme mohli byť na úplne inej pozícii v tabuľke,“ povedal Jadroň a prešiel k druhej fáze sezóny.

Prečítajte si aj:

Prečítajte si aj: Letná prestupová bomba! Gólová mašina Puček opúšťa Čierne a posilňuje Bytču (rozhovor) Čítajte

„Počas jari sme do každého zápasu išli na maximum. Celkovo som rád, pretože sa nám stanovené ciele podarilo naplniť – po jeseni sme skončili do štvrtého miesta a po jari do druhej priečky.“

Ďalej sa dozviete: čo sa zmenilo príchodom trénera Jána Jadroňa

ako ho charakterizoval syn Michal a čo hovorí na to, že z rodiny Jadroňovcov pôsobí v Gbeľanoch aj jeho brat Jakub

čo bolo základom vydarenej 10-zápasovej jarnej šnúry bez prehry

čo povedal na to, že v mužstve nemali typického gólového útočníka a či to nie je škoda

prínos ktorého hráča v ofenzíve ocenil

čo čaká od V. ligy Sever a s akým umiestnením budú spokojní

ktoré zápasy budú pre Gbeľany špecifické

čo povedal Michal Jadroň k barážovému zápasu s Oravskou Jasenicou, ktorý sa hrať nemusel a či v klube vedeli o postupovom kľúči

Pomohol príchod nového trénera

Podľa slov kapitána Gbelian mužstvu veľmi pomohol príchod nového trénera. Futbalový klub z obce s takmer 1500 obyvateľmi viedol na jeseň z pozície zraneného hráča Adrián Sabo. Počas zimného obdobia v klube dlho riešili príchod trénera, avšak nedarilo sa im dohodnúť s oslovenými kandidátmi.

Nakoniec padla pár dní pred začiatkom jarnej časti voľba na otca Michala Jadroňa Jána. Pre bývalého stredného záložníka išlo o prvú skúsenosť s trénovaním mužov, v minulosti pôsobil pri mládežníckych mužstvách v Martine.

„Jeho príchod nám veľmi pomohol. Nehovorím to len preto, že je to môj otec, ale preto, že to bolo naozaj tak. Otec to najskôr z časového hľadiska nechcel vziať, ale nakoniec sa mi ho podarilo presvedčiť.