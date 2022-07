V Hornom Hričove si pripomenuli pltnícku tradíciu varením guláša

Víťazným družstvom sa stal tím Kompa.

HORNÝ HRIČOV. Po dvojročnej pauze sa v Hornom Hričove opäť konala súťaž vo varení pltníckeho gulášu. Do špecifickej oslavy cyrilo-metodských dní sa zapojilo sedem tímov.

Niektorí si prišli len posedieť a zabaviť sa s blízkymi, iní prišli vyhrať. „Pri varení sa stretnú ľudia, priatelia, ktorí síce súperia, no nikto zo súťažiacich nikomu nezávidí. Krásne je na tom to, že sa navzájom poznáme a podporujeme. Nejde o to, kto vyhrá, ale o to, že sme sa stretli,“ hovorí mama starostu obce z tímu Gulášnici od Váhu.

Občania majú radi obecné oslavy

„Do obecných akcií sa zapájame pravidelne. Na tejto udalosti sa so srdcom prelína história a organizačná schopnosť, neustále je to hlavne o ľuďoch,“ prezentuje svoj postoj tím Nemčíkovcov. „Máme doma celiatika, takže náš guláš je striktne bezlepkový, zahustený zemiakmi. Nie je v ňom žiadna múka, chlieb a ani pivo,“ vysvetľujú.

Prezradili, čo považujú za kľúčové suroviny. „Išla tam cibuľa, voda, zemiaky a samozrejme tri druhy dobrého mäsa,“ zdôrazňuje Ema Nemčíková.

„Otázka pltníckeho guláša je o prístupe, človek do toho musí vložiť srdce. Treba tie ingrediencie vkladať s láskou a myslieť pri tom na to, pre koho ten guláš je – pre rodinu, pltníkov, pre tých, čo na tom Váhu ťažko pracujú. Váh plynie ako rieka, a tak ako sa pltníci nadrú na rieke, my sa nadrieme s tým gulášom. Pri obyčajnom guláši sa všetko naraz nahádže do hrnca, tri hodiny počkáme a guláš je hotový. Pri pltníckom guláši je to iné. Ako pltníci veslujú na pltiach, my veslujeme tou varechou pekne pomaly v kotlíku s gulášom a hlavne s nadšením,“ dodávajú Nemčíkovci.

Zahanbiť sa nenechal ani tím futbalistov. „Do varenia sme sa rozhodli zapojiť, pretože je to dedinská akcia, cítime voči tomu akúsi zodpovednosť. Tiež to berieme ako taký teambuilding, dávame znova dokopy partiu a zoceľujeme sa. Samozrejme, je aj veľa ľudí v dedine, ktorí nás podporovali a my sa im chceme nejako odvďačiť, uvariť guláš na slávnostiach je to najmenej. Sme tu ako taká veselá partia, hlavne pre zábavu,“ hovoria futbalisti. „Aj keď náš šéfkuchár sa snaží vyhrať,“ bavia sa na kuchárskej čiapke svojho šéfkuchára. Futbalisti skončili v hodnotení ako tretí.

(zdroj: Barbora Fučíková)

Niektorí tento deň využívajú aj ako dobročinnú akciu. „Využívame túto udalosť na dobrovoľnú zbierku pre jedného postihnutého chlapca,“ hovorí šéfkuchárka minuloročného víťazného tímu Trizo a Co. Titul víťazov z minulého varenia síce neobhájili, ale umiestnili sa v tesnom závese ako druhí. Víťazom tohtoročného slávnostného varenia pltníckeho guláša sa stal tím KOMPA. „Jedného dňa isto vyhráme. Ale len keď budeme súťažiť ako jediní,“ smejú sa Nemčíkovci, ktorí ani jednu z víťazných pozícií neobsadili.

Horný Hričov bol dôležitou pltníckou oblasťou

V dnešnej dobe sa plte ľuďom spájajú hlavne s obcou Strečno, kde sú dodnes vedené zážitkové programy splavovania. „Váh bol kedysi splaviteľný po celej dĺžke, teraz je to nemožné kvôli priehradám,“ hovorí starosta obce Horný Hričov, Dušan Ďuríček.

„Za nami sa nachádza koryto Váhu, po ktorom sa v minulosti pltníci plavili a varili ten guláš,“ dodáva. „Pltnícky guláš sa od normálneho líši tradíciou, v tejto oblasti sa od pradávna pltníctvo takpovediac propagovalo,“ vysvetľuje starostova mama. „Náš kostol je zasvätený Cyrilovi a Metodovi, preto sú aj tieto dni spojené s cyrilo-metodskými oslavami,“ vyjasňuje.

Podľa čoho sa vyberá najlepší guláš?

Porotcovia hodnotia hlavne chuť gulášu. Nezaujíma ich vizuálna stránka, pretože guláš musí v prvom rade chutiť.

„Mali sme tu už aj všelijaké kreácie s bylinkami, ktorými chceli súťažiaci guláš okrášliť. Čo z toho, že vyzerá krajšie ako ostatné, pokiaľ nie je dobrý,“ vysvetľuje kritéria hodnotenia starosta.

„Inak môžu všetci variť guláš akí chcú, či už držkový, rybací alebo sójový. Je na nich, aký výsledok nám odovzdajú,“ rozpráva o tom, že pltníci varili guláš z toho, čo práve mali a aké suroviny našli, keď sa cez Hričov preplavovali.

(zdroj: Barbora Fučíková)

Cyrilo-metodské dni čakalo ideálne počasie

Hričovčanom vyšlo okrem varenia výborného gulášu aj počasie. Po dňoch plných horúčav tropické teploty konečne ustúpili, a tak mohli variť guláš počas príjemného dňa, bez dažďa a nadmerného tepla.

„Chceli by sme sa poďakovať obci Horný Hričov, za vybavenie takého ideálneho počasia. Vyzerá to, že sa pán starosta celú noc modlil,“ smejú sa Nemčíkovci. „O polnoci som sa prevrátil na pravý bok, nad ránom na ľavý a bolo vybavené,“ odpovedá pobavený starosta. „V tých horúčavách, aké boli deň predtým, by guláš asi nikomu nechutil,“ myslí si.