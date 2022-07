Chcel skúsiť zmenu. Brankár Samuel Petráš odchádza spod Dubňa do Dunajskej Stredy

Rodák z Rajca má na konte 53 stretnutí vo Fortuna lige, vychytal v nich 7 núl.

ŽILINA. Samuel Petráš sa stal druhou letnou posilou fortunaligového futbalového klubu FC DAC 1904 Dunajská Streda. Vedenie účastníka Európskej konferenčnej ligy sa dohodlo so Žilinou a 23-ročný brankárom na hosťovaní do konca sezóny 2022/23, pričom DAC získal aj predkupné právo na hráča. Informoval o tom oficiálny web DAC.

Petráš je odchovanec žilinského futbalu, kde pôsobil od roku 2007 a postupne prešiel všetkými mládežníckymi kategóriami. Celkovo má na konte 53 stretnutí vo Fortuna lige, vychytal v nich 7 núl.

"Som šťastný a chcem ukázať trénerom a všetkým, ktorí si ma vybrali, že to bola z ich strany správna voľba. Teším sa na fanúšikov, v Dunajskej Strede bola vždy výborná atmosféra. Som motivovaný ukázať im to najlepšie zo seba. Verím, že im v každom zápase dodáme víťaznú emóciu. Chcel som skúsiť zmenu, prvýkrát po rokoch chytať niekde inde ako v Žiline. Prechod do DAC-u považujem za krok vpred, našiel som tu výborné zázemie. Očakávam, že už vo štvrtok zažijem plný štadión, výborných fanatikov na tribúnach a hlavne víťazstvo a dobrú východiskovú pozíciu pred odvetou," vyhlásil Petráš po podpise zmluvy.

"Som veľmi rád, že do nášho klubu prichádza veľmi zaujímavý brankár s obrovským potenciálom a vynikajúcimi parametrami. Nielen fyzickými, veď silný je aj v hre nohou. Samo je kvalitný mladý brankár s možnosťou ďalšieho významného zlepšovania sa. Verím tomu, že zmenou prostredia a malými úpravami v špecializovaných brankárskych procesoch môže urobiť významný výkonnostný progres. Jeho príchod je reakciou na to, že Ricardo je zranený a potrebujeme mať silný aj brankársky úsek. Tým, že Dani Veszelinov je nachystaný a zo Šamorína sme stiahli Miša Trnovského, bolo potrebné mať niekoho, kto dobre pozná slovenskú ligu a vie, akým spôsobom chceme hrať. Naskytla sa možnosť získať Sama Petráša a som rád, že sme to využili a že je tu. Verím, že potvrdí naše slová a dokonca ich ešte aj prekoná," skonštatoval tréner Adrian Guľa.