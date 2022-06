Zloženie regionálnych a oblastných súťaží je známe. Kto nepodal prihlášku a kto pribudol?

Súťažný ročník 2022/2023 by mal odštartovať počas prvého augustového víkendu.

ŽILINA. Barážovými zápasmi hranými v týždni po konci súťažného ročníka 2021/2022 sa rozhodlo o posledných postupujúcich do jednotlivých súťaží. Tieto stretnutia mali vplyv aj na oblastné futbalové súťaže.

Nedávno sme vám priniesli aj informáciu, že s reorganizáciou súťaží je spojené aj nové pomenovanie jednotlivých líg. Terajšia III. liga bude niesť názov Majstrovstvá regiónu - IV. liga. IV. liga Sever bude niesť meno V. liga Sever a terajšia V. liga skupina A bude VI. liga skupina A.

Reorganizácia futbalových líg sa dotkla aj oblastných súťaží v Žiline. Najskôr sme sa však s predsedom športovo-disciplinárnej komisie ObFZ Žilina Petrom Vachanom krátko obzreli za práve skončenou sezónou.

„Do 22. kola všetko prebiehalo v poriadku a bez problémov. Záver súťaže nebol príliš vydarený – museli sme riešiť inzultáciu rozhodcu, hrubé nešportové správania a podobné veci. Dúfam, že sa to v budúcej sezóne nebude opakovať, pretože toto na futbalové ihriská nepatrí,“ povedal Peter Vachan.

Ďalej sa dozviete: kompletné zloženie futbalových súťaží od IV. ligy až po III. triedu ObFZ Žilina

ktoré mužstvá nepodali prihlášku a ktoré na futbalovej mape pribudli

kedy prebehne rozlosovanie súťaží

Najviac ho sklamal spomínaný záver súťaže. Naopak, potešila ho vyrovnanosť oblastných líg. „V dvoch súťažiach sa o majstroch či postupujúcich rozhodovalo až v poslednom kole, zápasy mali náboj. A veľmi ma potešila aj pokračujúca práca s mládežou v kluboch, čoho dôkazom je aj nárast počtu družstiev,“ doplnil.

Kluby museli poslať prihlášku do oblastných súťaží najneskôr do 24. júna do 12:00 hod. Petra Vachana sklamal prístup Stredoslovenského futbalového zväzu. Až vo štvrtok 23. júna večer totiž kompetentní rozhodli, že