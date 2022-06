Tréner Hôrok Marušák reaguje na šumy ohľadom Jablonového: Fantazmagória a čistý výmysel

Rozhovor s koučom majstra II. triedy OFK Hôrky.

HÔRKY. Väčšinu sezóny bola v II. triede ObFZ Žilina na čele Bytčica. Tesne pred záverom súťaže, aj kvôli odhláseniu Jablonového, sa na prvé miesto dostali Hôrky, ktoré nakoniec v záverečnom finiši získali titul o bod práve pred Bytčicou.

Rozprávali sme sa s trénerom a zároveň vedúcim mužstva OFK Hôrky Stanislavom Marušákom.

Po jesennej časti ste boli na 7. mieste, nakoniec oslavujete majstrovský titul. To je námet ako z rozprávky, čo poviete?

Potichučky a trpezlivo sme išli za svojím cieľom. Bič plieskal na konci. Postupom do vyššej súťaže sa mi splnil sen. Futbal nemá logiku, čo sa aj potvrdilo. Dal sa dokopy dobrý kolektív, chlapci sa snažili. Vždy hovorím, že dobrý káder robí aj lavička. Na hráčov som sa mohol spoľahnúť. Každého jedného hráča si vážim a ďakujem im za odvedenú prácu.

V posledných rokoch sme sa stále snažili o postup, ale vždy nám to smolne ušlo, posledné dve sezóny kvôli korone. Teraz sa konečne po štyroch rokoch obrátilo šťastie na našu stranu. Teší ma to a som presvedčený, že moji zverenci na I. triedu majú. Bol som sa pozrieť na posledné kolo v Kolároviciach a po záverečnom hvizde som sa domácim poďakoval, že to boli práve oni, ktorí vybojovali za nás prvé miesto.

Náš postup je obdivuhodnejší preto, že sme počas sezóny cez týždeň vôbec netrénovali. Som hrdý na to, že vo Hôrkach nehrá nikto za peniaze. Som zástancom toho, aby neboli hráči v dedinských súťažiach platení. Aby to brali ako koníček.

Jar a jeseň boli z pohľadu výsledkov diametrálne odlišné. Ako ste boli spokojný s herným prejavom mužstva?

Počas jesene som chlapcov zháňal na poslednú chvíľu a trápili nás aj zranenia.