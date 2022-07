Počas sezóny netrénovali, po jeseni boli na 7. mieste. OFK Hôrky senzačne získali titul v II. triede

Hôrky predbehli po jeseni dominujúcu Bytčicu.

HÔRKY. Futbalisti OFK Hôrky napísali v súťažnom ročníku 2021/2022 krásnu rozprávku. Bezmála tisícovej obci patrilo po jesennej časti II. triedy ObFZ Žilina až 7. miesto, no nakoniec získalo titul o bod pred Bytčicou. Majstrovskú sezónu sme zhodnotili s obrancom Ľubomírom Drdákom.

Článok pokračuje pod video reklamou

„Prvé miesto nás veľmi teší a sme šťastní, že konečne sa nám podarilo postúpiť, keďže sme sa o to snažili už tretí rok po sebe. Po jesennej časti 19/20 sme boli prví, no súťaž sa anulovala kvôli pandémii a v tiež skrátenej sezóne 20/21 nám postup v rozhodujúcom zápase prekazila výborne pripravená Teplička. Teší ma, že po nevydarenej jeseni sme sa dokázali zomknúť a dosiahli sme takýto úspech. V mene všetkých hráčov sa chcem poďakovať hlavne S. Marušákovi za to, že Hôrky doviedol naspäť do prvej triedy,“ povedal na úvod.

Súvisiaci článok:

Súvisiaci článok: Tréner Hôrok Marušák reaguje na šumy ohľadom Jablonového: Fantazmagória a čistý výmysel Čítajte

Majstrovský káder OFK Hôrky BRANKÁR: Ondrej Chupáň OBRANCOVIA: Lukáš Červený, Ľubomír Drdák, Zdenko Gaňa, Patrik Rojček, Roman Mužík, Michal Špánik, Matej Bačinský ZÁLOŽNÍCI: Ľuboš Klandúch, Mário Kočišík, Matúš Kubica, Radovan Frátrik, Matej Ripel, Lukáš Košiar, Erik Stískal, Tomáš Špánik, Kamil Dulovič ÚTOČNÍCI: Jakub Baranovič, Pavol Martiník, Maroš Rolček, Marek Drdák, Milan Fuljer Predseda klubu: Dušan Chvíľa Tréner: Stanislav Marušák Vedúci mužstva: Stanislav Marušák

Jeseň a jar ako deň a noc

Jesenná časť nevyšla Hôrkam podľa predstáv. Napríklad zo siedmich zápasov na ihriskách súperov dokázala zvíťaziť iba dva razy (v Krasňanoch a Rašove). „Jeseň bola z našej strany nevydarená. Veľmi nám ublížila dlhšia pauza od futbalu kvôli korone, veľa chalanov pribralo a nevedeli sme sa dostať do starej formy,“ priblížil Drdák.

Ďalej sa dozviete: kedy sa podľa Ľubomíra Drdáka lámala sezóna

ako opísal majstrovskú partiu Hôrok

futbalisti Hôrok nechýbali ani na rozhodujúcom zápase Kolárovice - Bytčica, ako ho prežívali

čo očakávajú od I. triedy a aké majú ciele

čo musia zlepšiť, pretože to nebude stačiť na I. triedu

ako zhodnotil Ľubomír Drdák jednotlivé posty od brankára až po útok

Jarná časť bola diametrálne odlišná. „Cez zimu sme sa troška rozbehli v prípravných zápasoch a už to išlo. Veľkým prínosom bol pre nás príchod Maja Kočišíka, ktorý oživil zálohu. Spolu s bratom Ľubom vytvorili dominantný stred poľa, z čoho sme ťažili celú jar,“ myslí si pilier zadných radov.

Bezpochyby jedným z najdôležitejších víťazstiev bolo to z 21. kola na ihrisku Bytčice (2:1).