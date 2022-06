One Day Jazz festival 2022: V Žiline vystúpia svetové džezové osobnosti

Podujatie sa koná v Mestskom divadle Žilina.

Mestské divadlo Žilina hostí 28. júna o 19. hodine One Day Jazz festival 2022. Podujatie patrí medzi popredné medzinárodné džezové festivaly, ktoré majú osobitosť, aj tradíciu.

Jeho neoddeliteľnou súčasťou je vznik nových formátov a vzájomné prepojenie domácich a zahraničných hudobníkov.

Na divadelnom pódiu vystúpia Dorůžka / Wyleżoł / Ballard (CZ/PL/USA) a spojenie výnimočných predstaviteľov svetového džezu WAKING VISION (USA/UA/SK).

Program v Mestskom divadle Žilina 28. jún 2022 od 19:00 vo Veľkej sále

DORŮŽKA / WYLEŻOŁ / BALLARD (CZ/PL/USA)

V období pandémie v roku 2021 založili traja starí priatelia novú kapelu s myšlienkou preskúmať netradičné zvukové možnosti a osvetliť rytmus a harmóniu iným spôsobom. Aj keď sa David Dorůžka, Piotr Wyleżol a Jeff Ballard poznajú už roky, po prvý krát sa v tomto zložení stretli až na jar roku 2021, aby spoločne nahrali nový autorský album. Zvuk kapely sa opiera predovšetkým o analógové elektronické nástroje, jednoduché melódie a zložité groovy. Hudobníci sa sústredili na prepojenie starých a nových zvukov a prístupu do jedinečnej syntézy, ktorá charakterizuje dnešný svet, tak ako ho vnímajú oni. Spoločne sa vydávajú na prieskum neprebádaných území a dychtivo hľadajú kľúč k Antromeda's Mystery.

David Dorůžka – gitara Býva často označovaný ako jedna z vedúcich osobností českej jazzovej scény.Má za sebou koncerty po celom svete, spolupracoval s poprednými hudobníkmi súčastnosti a absolvoval pobyty v NYC a Paríži. Študoval skladbu a improvizáciu na Berklee College of Music u Joe Lovana, Micka Goodricka a George Garzoneho a mal tiež možnosť učiť sa od hudobníkov akými sú Herbie Hancock, Brian Blade, Joshua Redman a Christian McBride. Je držiteľom troch českých cien Anděl.

Piotr Wyleżol – piano Už ako dieťa získal ocenenia na celoštátnych klavírnych súťažiach v Poľsku. V 10 a 11 rokoch hral Mozartove a Beethovenove koncerty s filharmóniou v poľskom Rybníku. Už ako študent bol laureátom mnohých jazzových súťaží a festivalov. Od začiatku svojej hudobnej kariéry má vlastné trio s ktorým doteraz vydal tri úspešné albumy "Yearning" (2001), "Piano Trio"(2006), „Children's Episodes“ (2009).

Jeff Ballard – bicie Narodil sa v roku 1963 v kalifornskom Santa Cruz a jeho hudobná cesta sa zrodila vďaka vplyvu hudobných legiend od Counta Basieho, Elly Fitzgeraldovej a Antonia Carlose Jobima až po The Beatles, Led Zeppelin a Jimiho Hendrixa. Vďaka trojročnému koncertovaniu s Rayem Charlesom (1988 – 1990) sa popri doprevádzaní jednej z najväčších hudobných hviezd zdokonalil v cítení rytmu a tempách. V roku 1990 sa presťahoval do NYC a začal spolupracovať s Kurtom Rosenwinklom, Bradom Mehldauem, Markom Turnerom, Joshuou Redmanom a Benom Allisonom, ktorí miešali jazzovú tradíciu s inými štýlmi od blízkovýchodných rytmov až po elektroniku a moderný hip-hop. V súčasnosti pôsobí v Brad Mehldau Trio, v kolektíve FLY a s vlastnými skupinami The Jeff Ballard Trio a Jeff Ballard Fairgrounds.

WAKING VISION /Shannon, Sirota, Slavov, Valihora/ (USA/UA/SK) Spojenie výnimočných predstaviteľov svetového jazzu na jednom pódiu.

JOHN SHANNON – gitara John vyrastal v Pittsburghu. Na gitaru začal hrať vo veku 6 rokov. Po profesionálnej práci počas vysokej školy pokračoval na Berklee College of Music v Bostone, kde študoval u osobností jazzu Micka Goodricka a Hala Crooka. Počas tohto obdobia John založil aj Waking Vision Trio s hudobníkmi Mitchom Cohnom a Martinom Valihorom. Po presťahovaní sa do NYC John vystupoval ako gitarista na voľnej nohe v spolupráci s mnohými umelcami naprieč žánrami, ako sú Sonya Kitchell, Hiromi a Bob Reynolds. Potom dvojročnom hudobnom pôsobení v Austrálii sa vrátil do Spojených štátov, aby založil rockovú skupinu theSHIFT, s ktorou často koncertoval napríklad aj v Peru. Po rozhodnutí dať si pauzu od turné John využil príležitosť a otvoril si jazzový bar a reštauráciu Con Alma vo svojom rodnom meste Pittsburgh, aby tak vytvoril domov miestnej jazzovej scéne. Začiatkom roku 2022 založil Con Alma Records, nahrávaciu spoločnosť s cieľom dostať do povedomia talenty z Pittsburghu.

RUSLAN SIROTA – klavír Ruslan je klavirista a skladateľ ocenený cenou Grammy. Na otázku, ako by mohol opísať svoju hudbu, Ruslan vrhá spýtavý pohľad. „Jazz sa stretáva so všetkým ostatným,“ hovorí so smiechom. Klavirista a skladateľ, držiteľ ceny Grammy, Ruslan spolupracoval so smotánkou hudobného priemyslu - Kamasi Washington, Thundercat, Chick Corea, Stanley Clarke, Marcus Miller, Seal, Al Jarreau a Los Angeles Philharmonic a mnohí ďalší.

PETER SLAVOV – kontrabas Peter je kontrabasista, skladateľ, hudobník a pedagóg z New Yorku. Od začiatku svojej profesionálnej kariéry v polovici 90-tych rokov vystupoval na mnohých najprestížnejších koncertných miestach a festivaloch vo viac ako 40 krajinách na 5 kontinentoch. Po absolvovaní Berklee College of Music v roku 2002 vystupoval a nahrával so svetoznámymi umelcami, akými sú: Joe Lovano, Quincy Jones, George Garzone, Kevin Mahogany a Simon Shaheen.

MARTIN VALIHORA – bicie Bubeník Martin Valihora ako dieťa študoval klavír a neskôr bicie a perkusie na Konzervatóriu v Bratislave. V štúdiu hry na bicie pokračoval na svetoznámej Berklee College of Music v Bostone. Viac ako 20 rokov je označovaný za jedného z najvyhľadávanejších štúdiových hráčov do hudobných projektov v Európe i USA. Za hranicami Slovenska svoje meno najväčšmi preslávil dlhodobou spoluprácou s virtuóznou japonskou klaviristkou Hiromi Uehara. Hral a hrá vo viacerých domácich aj medzinárodných zoskupeniach (Mezzoforte, trio Depart Refire a trio Ovsepian, Camarda, Valihora), spolupracuje s množstvom domácich aj zahraničných spevákov a muzikantov (Oskar Rózsa, Vardan Ovsepian, Daniele Camarda, Eugen Vizváry, Juraj Griglák, Richard Müller, Gabo Jonáš, Andrej Šeban, Ron Affif, John Shannon, Mitch Cohn a ďalší). Je zakladateľom a riaditeľom festivalu One Day Jazz Festival a podieľa sa na džezových predstaveniach v Divadle Aréna.