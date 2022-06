5 dôvodov, prečo v lete zájsť do Resortu Valachy v Beskydoch

Nádherná príroda, úžasný wellness, prvotriedne jedlo a hlavne: božský pokoj. Chcete zažiť presne takú dovolenku?

Nemusíte za ňou cestovať nijako ďaleko: urobte si v lete výlet do vyhláseného Resortu Valachy vo Veľkých Karloviciach, len 3 kilometre za českou hranicou. Máme pre vás hneď 5 dobrých dôvodov, prečo sa vypraviť práve sem, a garantujeme vám, že budete očarení.

1. Veľa služieb v cene pobytu

Dovolenka v Rezorte Valachy - v jeho Spa hoteli Lanterna a Wellness hoteli Horal - je doslova plná pohody a nevšedných zážitkov. A najlepšie je, že množstvo služieb máte priamo v cene ubytovania. Najzaujímavejším bonusom je určite každodenný voľný vstup do Wellness Horal. O zábavu je tak postarané za každého počasia.

V cene ubytovania máte tiež pestré raňajky, večeru (pri pobyte v Spa hoteli Lanterna aj popoludňajší snack Aperitivo moment), ranné lekcie jogy a aquafitness, v dlhších pobytových balíčkoch dokonca aj masáž, lekciu golfu, vstupenku do detského parku v Bílé alebo napríklad piknik.

K tomu pripočítajte ešte pohodovú atmosféru hotelov, mimoriadne prívetivý personál a už vám určite začína byť jasné, prečo sem mnohí hostia z Čiech aj Slovenska neváhajú cestovať opakovane.

2. Novinka: terasa a nová reštaurácia v Lanterne

Jeden z hotelov rezortu - Spa hotel Lanterna - prešiel tento rok rekonštrukciou a od júla sa „blýskne“ novinkami. Vyskúšajte medzi prvými posedenie na vonkajšej terase s výhľadom na okolité lesy. Premenou prešla aj reštaurácia, pribudol v nej aj celodenný lounge bar s bohatou vinotékou. Vybrané izby získali balkón či zimnú záhradu, časť má novú klimatizáciu.

Keď k tomu pripočítate, že v cene pobytu je v Spa hoteli Lanterna aj popoludňajší snack Aperitivo moment a vstup do ďalšieho, komorného hotelového L-Spa s bazénom, novou saunou a letnou ponukou saunových rituálov, je jasné, že tu si prídu na svoje nároční cestovatelia prahnúci po pokoji, pôžitkoch a osobnej starostlivosti.

3. Špičkové wellness s bazénmi a exotickými masážami

Čím je Resort Valachy naozaj vyhlásený široko ďaleko ubytovanými hosťami aj jednodňovými návštevníkmi, je jeho relaxačné centrum Wellness Horal. Jeho súčasťou sú tri termálne bazény, fitko a útulný saunový svet, kde sa až osemkrát denne konajú saunové rituály (v lete veľmi osviežujúca záležitosť) a ponúkajú tu exotické masáže s rodenými terapeutmi i beautmi ošetrenia ayurvédskou kozmetikou Lakshmi. Môžete sa opaľovať na vonkajších terasách, občerstviť sa vo Vital bare a užívať si pohodu v obklopení lesov.

Ubytovaní hostia majú vstup v cene pobytu. Ak by ste si sem chceli zájsť odpočinúť aspoň na otočku na jeden deň, vrelo odporúčame obľúbený Wellness deň pre zdravie, teda celodenný vstup s masážou a trojchodovým obedom.

4. Elektrobicykle, frgály aj golf: super zábava na každý deň

A to nie je zo služieb Resortu Valachy všetko. Majú tu aj požičovňu elektrobicyklov KTM, môžete si zájsť na kurz pečenia valašských frgálov (vždy v utorok a nedeľu) alebo skúsiť novinku: lekcie tenisu pre deti a škola in-line korčuľovania.

Zaujímavú aktivitu, ktorú inde nenájdete, ponúka Golfové ihrisko Horal. Vďaka programu Golf pre každého si môže každý s inštruktorom vyskúšať tento šport bez toho, aby potreboval zelenú kartu. Ideálna zábava pre celú rodinu!

A tunajšia gastronómia, to je kapitola sama o sebe. Kuchári umne prepájajú modernú gastronómiu s tradičnou kuchyňou. Vždy cez víkendy sa na terase na Horale griluje, v stredu sa konajú hudobné večery so štýlovým občerstvením. V Spa hoteli Lanterna si môžete zájsť aj za zážitkovou gastronómiou do reštaurácie Vyhliadka.

5. Veľa zaujímavých miest a výletov do prírody

Beskydy sú úžasné miesto pre potulky prírodou, či už pešo, alebo na bicykli. Pre cyklistov sú tu náročnejšie terény, ale aj rovinatá cyklotrasa Bečva. Na pešie výlety vám v hoteli zadarmo požičajú LEKI palice na nordic walking a pridajú mapku s tipom, kam vyraziť. Okolo hotelov vybudoval Resort Valachy niekoľko náučných chodníkov pre deti i značených trás pre športovcov či milovníkov nenáročných prechádzok.

V okolí sú hneď tri rozhľadne, ale aj legendárny celodrevený Karlovský kostol s farou, kde sa točil seriál Doktor Martin s Miroslavom Donutilom. Za návštevu stoja aj blízke Pustevny, bájne hory Radhošť a Soláň alebo skanzen v Rožnove pod Radhoštěm.

