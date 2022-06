Bola baráž Gbeľany - Oravská Jasenica iba formalitou? A ako to ovplyvnilo oblastné súťaže?

Víťazstvo Makova zmenilo postupové karty v nižších súťažiach.

Futbalisti Makova oslavujú postup do III. ligy. (Zdroj: ŠK Javorník Makov)

Počas predchádzajúcich dní sa v zápasoch na neutrálnych ihriskách rozhodlo o posledných miestenkách do súťaží pred ich reorganizáciou. Keďže od nového súťažného ročníka budú dve tretie ligy, štvrtoligistom (IV. liga Sever a IV. liga Juh) sa rozdalo až sedem postupových miesteniek.

Priamu účasť si zabezpečili prví traja zo severu (Kysucké Nové Mesto, Staškov, Bešeňová) a rovnako prví traja z juhu (Banská Štiavnca, Badín, Šalková). O posledné miesto si to v utorok na neutrálnom ihrisku v Brezne rozdali štvrté tímy – Makov so Slovenskými Ďarmotami. A úspešnejší bol zástupca Kysúc.

ŠK Javorník Makov – FK Slovenské Ďarmoty 0:0 (4:3 po penaltách)

ŽK: M. Jakubec, P. Tlacháč – R. Koncz, Ch. Ďörď, P. Péter. Rozhodoval Matej, 120 divákov. Hralo sa v Brezne.

DOMÁCI: M. Baláž - Ľ. Šmehíl, M. Hubočan, N. Valek, M. Opial, P. Tlacháč, J. Ševčík, D. Janita, M. Jakubec (80. R. Vlček), R. Revák (72. T. Kohút), P. Zimka.

HOSTIA: R. Kaczorek - A. Krišica, D. Horváth, Z. Erdelyi, K. Vlkolenský, B. Tóth, I. Lukács, R. Koncz, Ch. Ďörď, P. Péter, M. Berec (65. B. Lavrík).

Penaltoví exekútori Makova (všetci úspešní): 1. J. Ševčík, 2. P. Zimka, 3. D. Janita, 4. M. Hubočan. Piata penalta sa vďaka zákroku Baláža kopať nemusela.

Víťazstvom Makova sa tým pádom uvoľnila ešte jedna miestenka do IV. ligy Sever – celkovo tak štyri voľné miesta. Prvé dve zaplnili už skôr víťazi V. ligy A (Belá) a V. ligy B (Zubrohlava). Zostávajúce dve zostali Gbeľanom a Oravskej Jasenici, ktoré odohrali vzájomný zápas o deň neskôr. Ale mal sa vôbec odohrať, keďže v utorok sa rozhodlo, že postupovať budú obaja? Zápas bol vopred oznámený a rozhodcovia delegovaní...

ŠK Gbeľany - Oravan Oravská Jasenica 1:0 (1:0)

Gól: 34. F. Gašperík. ŽK: M. Miček, Marek Belaník – M. Hvolka, Š. Verníček, J. Prielomek, M. Polák. ČK: 83. K. Farský. Rozhodoval Števček, 300 divákov. Hralo sa v Žabokrekoch.

DOMÁCI: J. Kasman - Marek Belaník, Martin Belaník, M. Šupej, J. Jadroň, M. Jadroň, F. Novosad (61. L. Kováčik), M. Miček (79. A. Sabo), F. Gašperík (90. H. Guzel), M. Hodoň, M. Gašper.

HOSTIA: F. Žofaj - M. Polák, P. Binek, M. Polák, A. Hvoľka, S. Polák (61. S. Gracík), Š. Verníček, P. Žofaj (84. F. Špehár), M. Hvolka (61. K. Farský), J. Prielomek, S. Ratičák.

V Žabokrekoch sa hralo stretnutie slušnej úrovne vo vysokom tempe. V úvodnej 10-minútovke podržal Gbeľany Kasman, keď reflexívnym zákrokom vyrazil strelu jedného z Oravcov na roh. Na opačnej strane sa po krásnej dlhej lopte dostal do úniku Miček, ktorý poslal loptu popod Žofaja a jeho pokus dorazil do prázdnej brány Gašperík, ale pre údajný ofsajd nebol jeho gól uznaný. O chvíľu neskôr mohol poslať Gbeľany do vedenia Marek Belaník, ktorého strela z hranice 16-tky sa odrazila od brvna pred bránkovú čiaru. Oravská Jasenica sa snažila prekvapiť Gbeľany nakopávanými loptami, defenzíva „domácich“ stála na pevných nohách a všetky pokusy jej obrancovia zachytili včas. Jediný gólový moment prišiel v 34. minúte.