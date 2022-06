Katastrofa, zlý sen, po roku znovu vypadnutie. Odpovedá kapitán Rajca Dominik Rybár

Rajec vypadol do oblastnej súťaže po 11 rokoch.

RAJEC. Dva roky po sebe zažili futbalisti Rajca trpkú príchuť vypadnutia. Pred rokom skončili v skrátenej sezóne poslední vo štvrtej lige, o rok neskôr už v porcii kompletných 26 kôl obsadili poslednú priečku aj v piatej lige a smerujú do oblastnej súťaže, v ktorej naposledy pôsobili pred dlhými 11 rokmi.

Za nevydareným ročníkom sme sa obzreli s kapitánom mužstva, 31-ročným stredopoliarom Dominikom Rybárom.

FK Rajec skončil v sezóne 2021/2022 v piatej lige posledný a vypadol do oblastnej súťaže. Ako sa obzeráte za uplynulým ročníkom?

Uplynulý ročník bol doslova ako zo zlého sna. Po vypadnutí zo IV. ligy a následnom odchode trénera Michala Drahna sme tušili, že to ani v piatej lige nebude jednoduché, ale takýto scenár sme veru nepredpokladali ani v zlom sne.

Jeseň bola katastrofálna. Nový tréner prišiel tesne pred začiatkom sezóny, preto nemal možnosť lepšie spoznať mužstvo a tak každý zápas skúšal inú zostavu, kde veľa hráčov hralo na postoch, na ktorých hrali prvýkrát, čo sa odrazilo aj na výsledkoch. Takto sa to s nami potom viezlo už celú jeseň. V zime prišiel nový tréner, absolvovali sme s ním kvalitnú zimnú prípravu a na jar už bol herný prejav a aj výsledky lepšie. Avšak, už ani to nestačilo na záchranu sezóny.

Vzhľadom na herný prejav a kvalitu ostatných mužstiev, ktoré boli v spodnej polovici tabuľky – myslíte si, že ste zaslúžene vypadli?

Ťažko povedať, pretože mužstvá, hlavne tie z druhej polovice tabuľky, si boli kvalitatívne podobné. Osobne si ale nemyslím, že sme boli najslabším mužstvom v súťaži. Hlavne počas jarnej časti sme odohrali viacero zápasov, kde sme boli vyrovnaným a miestami aj o niečo lepším súperom, ale našimi lacnými chybami sme prichádzali o dôležité body, ktoré nám na konci chýbali. Futbal sa hrá na body a tých sme mali po poslednom zápase najmenej, takže, žiaľ, z tohto pohľadu je to asi zaslúžené.

Aké sú podľa vás príčiny vypadnutia?

Z môjho pohľadu to bola hlavne nevydarená jesenná časť a potom príliš veľa stratených bodov, ktoré pramenili z individuálnych chýb. Keď k tomu ešte pripočítame občasné absencie hráčov spôsobené zraneniami, tak výsledkom je posledné miesto v tabuľke.

Ako to vyzeralo v šatni po zápase v Radôstke, kde ste sa dozvedeli o zostupe do oblasti?

Vedeli sme, že naši priami konkurenti v boji o záchranu si svoje domáce zápasy „postrážia“, preto ihneď po skončení zápasu nám bolo jasné, že v piatej lige končíme. V šatni to preto neboli príjemné chvíle. Boli sme naštvaní, frustrovaní a zároveň sklamaní, že sme to zrovna my, kto končí posledný.

Dajú sa vôbec na uplynulej sezóne nájsť nejaké pozitíva?

Myslím si, že aj napriek vypadnutiu by sa pár pozitív dalo nájsť.