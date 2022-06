Igor Krško: Nie som spokojný s disciplínou. Ukončiť zápas predčasne kvôli násiliu je zlé

S predsedom ObFZ Žilina sme sa obzreli za práve skončeným súťažným ročníkom.

ŽILINA. Sezóna 2021/2022 bola v každej oblastnej súťaži nesmierne vyrovnaná a až v dvoch triedach sa o postupujúcich rozhodovalo v poslednom kole. Nielen o uplynulých 26 kolách sme sa rozprávali s predsedom Oblastného futbalového zväzu Žilina Igorom Krškom.

Máme za sebou súťažný ročník 2021/2022. Ako ho hodnotíte?

Pozitívne je, že sme po troch rokoch odohrali kompletne celý ročník. V I. triede sa postup Bytče očakával, aj keď to nemala jednoduché. Nakoniec pozíciu favorita zvládla a postúpila. Rozhodujúci zápas odohrala v Štiavniku pred vynikajúcou kulisou. V tomto stretnutí urobila Bytča rozhodujúci krok a už si prvé miesto postrážila. To, že to nemala vôbec jednoduché, svedčí o vyrovnanosti I. triedy. Klubu MFK Bytča gratulujem k postupu. Myslím si, že v okrese ani hrať nemala.

V II. triede to bolo vyrovnané až do posledného kola, kde sa rozhodovalo medzi Bytčicou a Hôrkami. K tejto súťaži chcem povedať dve veci. Bytčica si podľa môjho názoru mala vybudovaný náskok po jesennej časti udržať. Pred koncom súťaže zamiešalo tabuľkou anulovanie výsledkov a vyradenie Jablonového kvôli trom kontumáciám. Aj tento fakt pomohol Hôrkam k tomu, že v tabuľke preskočili Bytčicu. Ale to nič nemení na fakte, že Hôrky súťaž vyhrali a ja im k tomu blahoželám!

Najzaujímavejšia z postupového hľadiska bola tretia trieda. Atraktivita postupu bola umocnená vzhľadom na dve postupové miesta, keďže už pred začiatkom súťaže bolo dané, že budú postupovať prví dvaja. Okrem postupujúcich Ovčiarska s Nezbudskou Lúčkou sa o čelné priečky bili aj Divinka, Hrabové či Terchová, čo pridalo súťaži na atraktivite. Ovčiarsko išlo za svojím cieľom a taktiež im k víťazstvu a postupu blahoželám.

Spokojný nie som s disciplínou. Po dlhom čase sme mali v súťaži viacero inzultácií.

V mládežníckych kategóriách je pre mňa potešujúce, že víťazi jednotlivých tried chcú ísť do vyšších súťaží. Či je to dorast Horného Hričova alebo žiaci Stráňav. Radosť mám aj z počtu prípraviek, ktoré máme. Pokračujeme v nastolenej ceste a verím, že z toho budeme mať všetci osoh.

Ďakujem všetkým mužstvám, že po ťažkom období sa futbal znovu zmobilizoval.

Ďalej sa dozviete: čo bolo podľa Igora Krška zo strany niektorých klubov nešportové

ako to vyzerá s rozhodcami v nižších súťažiach

ako sa vyjadril k inzultácii rozhodcu v zápase 23. kola III. triedy Podhorie - Terchová

či bude mať tento incident ešte dohru

na aký čas bola futbalistovi Dávidovi Kvasnicovi pozastavená činnosť a pokutu v akej výške dostal klub FK Terchová

či je v hre možnosť, že sa od novej sezóny budú kamerovať zápasy III. triedy

či na zväze neuvažovali nad konaním akcie spojenej s výročnými oceneniami počas leta

Z piatej ligy vypadlo ďalšie mesto, tentoraz Rajec. Čo na to vravíte, že bude hrať v oblastnej súťaži?

Budem trošku patriot. Pre nás by bolo lepšie, keby z piatej ligy vypadlo kysucké mužstvo. Tým pádom by v našich súťažiach nastali väčšie posuny smerom hore. Výsledky piatej ligy rešpektujem. Rajec by mal hrať iné súťaže, ale pre niečo vypadli. A to si musia povedať v klube. Mne to neprináleží hodnotiť. Určite sa budú chcieť hneď vrátiť do vyššej súťaže.

Jablonové odstúpilo z II. triedy ešte v máji, kontumácie zase neobišli Petrovice, Krasňany či Dlhé Pole. Čo na to hovoríte?

Riadiaci zväz po troch kontumáciách musí vylúčiť mužstvo zo súťaže, to je prípad Jablonového.