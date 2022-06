Chcú byť oživením IV. ligy. Tréner Belej Holúbek aj o kauze s Čiernym, neprajníkoch a výzvach

Futbalisti ŠK Belá oslavujú historický postup do IV. ligy Sever.

BELÁ. V sezóne 2017/2018 boli futbalisti ŠK Belá veľmi blízko k postupu do IV. ligy Sever. Záverečné tesné preteky s Rajcom im však nevyšli. O štyri roky neskôr mal koniec súťaže pre zverencov Jána Holúbeka sladký koniec. Od 9. kola sa usadili na prvej priečke a do konca súťaže ju už nepustili z rúk. So 48-ročným dlhoročným trénerom Belej sme sa obzreli za postupovou sezónou.

ŠK Belá má za sebou historickú, majstrovskú sezónu. Ako ju hodnotíte z pozície trénera?

Nielen, že sme postúpili do štvrtej ligy, ale účinkovali sme aj vo 4. kole Slovenského pohára, v ktorom sme nešťastne vypadli s Vranovom nad Topľou. Ide o najúspešnejšiu sezónu v dejinách ŠK Belá.

Majstrovský káder ŠK Belá BRANKÁR: Adrián Tichák OBRANCOVIA: Maroš Macho, Kristián Krška, Jakub Špirka, Peter Vrábel, Michal Špirka, Ľuboš Franek, Mário Král, Ján Mažgút, František Meško, Ľuboš Kubík ZÁLOŽNÍCI: Tomáš Laščiak, Dávid Švec, Martin Papala, Michal Skaličan, Jozef Žingora, Ján Kačáni, Martin Bendík, Dávid Chovanec, Peter Franek, Samuel Ďurana ÚTOČNÍCI: Marek Ševčík, Peter Mintách, Maroš Hreus, Ivan Michalec Prezident klubu: Ján Mihalčatin Tréner a manažér: Ján Holúbek Asistent trénera: Roman Beleš Vedúci mužstva: Dušan Káčer, Oto Pecko

Belá mala vždy slabšiu jeseň a dobrú jar, teraz sa to otočilo. Spolu so stíhacou jazdou Gbelian to bol riadny nervák, súhlasíte?

Odkedy trénujem mužov, vždy sme mali slabšiu jeseň a výbornú jar. Keď to porovnám, tak jeseň sme mali z herného hľadiska oveľa lepšiu ako jar. Vedeli sme, že počas jarnej časti sa body získavajú omnoho ťažšie. Gbeľany nás v jednu chvíľu dostali pod určitý tlak, ale nakoniec sme to zvládli bravúrne. Z deväťbodového jesenného náskoku pred nimi sme stratili iba dva body. V závere súťaže Gbeľanom došiel dych, my sme ho zase zvládli veľmi dobre. Vzhľadom na priebeh súťažného ročníka je tento náskok pred druhým celkom tabuľky úplne zaslúžený.

Po jesennej časti ste povedali, že ohroziť vás môžu dve veci – zdravotný stav a pracovné povinnosti hráčov. A to sa naplnilo do bodky.

Presne tak, čakali sme oveľa ľahšiu jar. Mali sme veľkú maródku plus viacerí hráči robia v zahraničí. Zranenia niektorých futbalistov nás prekvapili a museli sme na ne reagovať. Citeľne nám chýbal stredopoliar Tomáš Laščiak, jeho absencia sa prejavila na našom hernom prejave. Tieto faktory vo veľkej miere ovplyvnili dosiahnuté výsledky. Boli zápasy, kedy nám chýbalo osem až desať hráčov, čo je obrovský počet.

Brankárskou istotou medzi tromi žrďami bol Adrián Tichák, ktorý deväťkrát vychytal čisté konto.

Bol jednou z našich najväčších opôr. Deväť čistých štítov je veľmi dobrá bilancia, nakoľko sme skôr viac ofenzívne ladené mužstvo. K udržaniu spomínaných núl mu výrazne pomohli naši defenzívni hráči.

No a za zmienku stojí aj trojica ofenzívnych hráčov Žingora, Mintách, Ševčík, ktorá zo 65 gólov strelila 50!

Sme veľmi radi, že máme takýchto top kanonierov v mužstve. Mali však výborný servis aj od ostatných spoluhráčov. Veľkú pochvalu si zaslúži celé mužstvo, každý jeden jednotlivec.

Po incidente v zápase s Čiernym, kedy fanúšik napadol rozhodcu, ste museli odohrať dva domáce zápasy bez divákov. Ako sa spätne obzeráte za touto situáciou?

Nemalo sa to stať, avšak postavili sme sa k tomu chlapsky. Po skončení zápasu sa odohral incident medzi divákom a rozhodcom. Pramenilo to aj z niektorých verdiktov rozhodcov, ktoré nás v samotnom zápase poškodili, v čom nám dala za pravdu aj komisia rozhodcov. Trošku nás to rozhodilo a po tomto stretnutí prišla séria neúspešných výsledkov. Dostali sme finančný trest a dva zápasy sme odohrali bez divákov.

Tomuto incidentu sa venovali kolegovia z kysuckých novín v samostatnom článku, kde o vyjadrenie požiadali aj vás. Najskôr ste ho poskytli, no neskôr stiahli. Chcete teraz reagovať na slová trénera Čierneho Jozefa Privarčáka?

Z tohto sme boli veľmi sklamaní. Nie je vhodné, aby sa práve Čierne sťažovalo. Za pravdu mi dajú aj ostatné kluby, že v Čiernom je tiež veľmi horúca pôda. Po zverejnení týchto obvinení mi dokonca prišlo sedem SMS správ či telefonátov od zástupcov rôznych kysuckých klubov. Veľmi sa podivovali nad reakciou klubu ŠK Čierne a nad ich vyplakávaním do novín.