RAJECKÉ TEPLICE: Výročie atentátu na Heydricha si pripomenuli rekonštrukciou operácie

Anthropoid bol najväčším vyjadrením odporu počas druhej svetovej vojny v celej Európe.

V Rajeckých Tepliciach si pripomenuli výročie akcie Anthropoid, nechýbali ani dobové kostýmy, či autá. Špeciálnu vojenskú operáciu viedol Jozef Gabčík, rodák z Poluvsia a Jan Kubiš.

V uplynulých dňoch si celý svet pripomínal osemdesiate výročie atentátu na zastupujúceho ríšskeho protektora Reinharda Heydricha.

„Anthropoid bol najväčším vyjadrením odporu počas druhej svetovej vojny v celej Európe,“ tvrdí vojak Piateho pluku. Túto operáciu uskutočnili Jozef Gabčík s Janom Kubišom. Výsadkári zomreli necelý mesiac po tomto boji. Gabčík sa narodil v Poluvsí, kde dodnes stojí jeho rodný dom.

Na predstavení pruského divadla Hugo sa zúčastnilo 500 školákov.

„Bolo pre mňa veľmi obohacujúce, že som si mohol vyskúšať hrať niečo nové. Niečo, čo sa neodohráva v divadle, ale vonku na ulici, v aute. Je naozaj výzvou zahrať si takzvaného Blonďavého diabla, ktorý nenávidel Čechov. Aj keď som toho veľa nenahovoril, mimika aj gestá sú dôležité, hlavne v prípade vraha,“ popisuje svoj zážitok z hrania Mário Rasel. Na akciu bola pozvaná aj verejnosť, a tak si rekonštrukciu atentátu mohol vychutnať každý, kto šiel práve okolo.

„Prekvapilo ma, že Heydrich zomrel až o pár dní na následky zranení. Tento fakt je niečo, čo si nepamätám z hodín dejepisu, no teraz mi to ostalo vryté do pamäti,“ hovorí diváčka Zuzana Tabačková, ktorá kvôli predstaveniu merala cestu z neďalekej Žiliny.

Svoje stanoviská tu mali aj vojenské jednotky. „Návštevníci môžu vidieť, akú techniku a vozidlá používame. Pokiaľ majú záujem, povieme im, čo zahŕňa vojenská služba,“ vysvetľuje člen Žilinského pluku Jozefa Gabčíka.

„Toto výročie oslavujeme aj samostatne ako pluk, pretože máme tú poctu niesť jeho meno. Bežíme od Gabčíkovho bydliska 11 kilometrov. Na tejto akcii sa zúčastňujú ľudia z celého sveta a ich počet každým rokom narastá,“ opisuje postavenie celého žilinského pluku k významnému výročiu.