Staromestské slávnosti sú späť, prvý deň poznačilo počasie

Otvorenie sa nieslo v duchu osláv 30. výročia založenia divadla.

ŽILINA. Žilinčania si mohli po dvojročnej pauze opäť užiť bohatý kultúrny a hudobný program v rámci osláv mesta. Po odmlke ich na Staromestských slávnostiach čakalo pár noviniek, noví moderátori, systém zálohovaných pohárov, či dokonca oslava výročia.

Staromestské slávnosti trvali typicky od štvrtka do soboty. Aktuálny 26. ročník otvoril sprievod centrom mesta. Program plný hudby si mohli diváci vypočuť na Hlinkovom a Mariánskom námestí. Okrem zábavného programu ich čakali aj tradičné remeselné trhy plné slovenských výrobkov a nemohli chýbať ani stánky s občerstvením.

Program prerušila búrka

Účastníci si svoje nápoje mohli dať načapovať výhradne do vratných pohárov. Táto forma je ekologickejšia oproti plastovým pohárom na jedno použitie. Návštevník si vybral nápoj, ktorý dostal vo vratnom pohári. Po použití si ho mohol nechať, alebo vrátiť do stánku špeciálne na to určeného a dostať zaň späť peňažnú zálohu.

Hneď v prvý deň však situáciu návštevníkom, účinkujúcim a organizátorom znepríjemnilo nepredvídateľné počasie. Z bezpečnostných dôvodov bol popoludňajší program prerušený. Všetko nakoniec dobre dopadlo. Kapely začali koncertovať neskôr a po rozjasnení boli námestia znova plné ľudí, ktorí si vychutnávali vystúpenia umelcov.

Oslavy Mestského divadla

Slávnosti v Žiline sa konajú pod záštitou primátora mesta Petra Fiabáne. „Staromestské slávnosti patria medzi najvýznamnejšie kultúrne podujatia na celom Slovensku,“ pripomína dôležitosť tejto udalosti primátor. Všetkým zúčastneným prízvukoval, aby si po dvoch rokoch užili uvoľnenie, slobodu a takisto boli vďační za tunajší mier.

Tento rok si Žilina pripomína ešte jedno významné výročie, a to 30 rokov od založenia Mestského divadla Žilina. „Aj preto sme sa rozhodli tohtoročné slávnosti venovať hlavne divadlu a divadelníkom,“ vysvetľuje. Novými moderátormi tohtoročných slávností sa stali práve herci Mestského divadla Žilina.

Na slávnostnom otvorení sa zúčastnil aj riaditeľ divadla Michal Vidan. Podľa jeho slov v mestskom divadle dokázali počas tridsiatich rokov odohrať až 142 premiér inscenácií. „Dokopy ich videlo takmer 2,5 milióna divákov,“ hovorí Vidan. Dôležité momenty sú zdokumentované v almanachu divadla, ktorého krst prebehol na pódiu počas Staromestských slávností.

Nesmelo chýbať ani symbolické odovzdanie kľúča primátora od brán mesta jeho občanom. „Verím, že ostane aj po týchto troch dňoch mesto neporušené – kameň na kameni,“ smeje sa Fiabáne.