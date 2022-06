Na ME v karate v Prahe bude mať Žilina dvojnásobné zastúpenie

Turnaj sa uskutoční v dňoch 16. až 19. júna.

V dňoch 16. až 19. júna 2022 sa v Prahe uskutočnia Majstrovstvá Európy dorastencov, juniorov a U21 v karate. Skvelou správou pre Žilinu je, že Slovensko budú reprezentovať na turnaji až dvaja pretekári Karate Klub AC UNIZA Žilina. Sú nimi Jakub Pechota a Miroslava Pevalová.

Pechota bude štartovať v piatok 17. júna v kategórii kumite dorastenci do 52 kg, zatiaľ čo Pevalová sa na tatami predstaví v nedeľu 19. júna v kategórii kumite žien U21 do 61 kg.

Miroslava Pevalová (zdroj: Karate Klub Žilina)

Pre oboch ide o premiéru na ME, hoci nováčikovia to rozhodne nie sú. Mirka je čerstvou majsterkou SR v kategórii U21 a v minulosti to dotiahla do štvrťfinále Svetového pohára v Chorvátsku. Jakub má na svojom konte tituly majstra SR v individuálnej aj tímovej kategórii a za pozornosť stojí jeho skvelé 9. miesto na aprílovom Svetovom pohári na Cypre.

Jakub Pechota (zdroj: Karate Klub Žilina)

Zastúpenie Žilinčanov na ME v Prahe dopĺňa aj reprezentačný tréner SR Ján Novosad.