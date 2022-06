Škôlka na Jarnej oslavuje 55. rokov, na jej pôsobenie spomína aj Peter Fiabáne

V posledných rokoch v Žiline nedokázali umiestniť približne 200 detí.

ŽILINA. Učitelia so žiakmi oslávili 55. výročie založenia žilinskej Materskej školy Jarná, známej ako Čarovná škôlka. Pre deti a hostí bol pripravený celodenný program. Mohli využiť napríklad skákací hrad, kresliť na chodník, skladať puzzle, zahrať si futbal s trénerom MŠK Žilina či vychutnať si vystúpenie kúzelníka.

Na slávnostnej udalosti nechýbali ani niekdajší zamestnanci, či žiaci. Svoju škôlku prišiel osobne pozdraviť aj samotný primátor mesta Žilina Peter Fiabáne.

„Mám skoro 60 rokov a viac ako polka môjho života bola spojená s touto škôlkou,“ priznal primátor. Škôlku navštevoval ako typické dieťa v jej úplných začiatkoch. „Pamätám si, že keď sme dostali na stôl vtáčie mlieko, tak som ho vždy odmietol. A čím som bol starší, tým viac som odmietal spávať,“ smeje sa.

Bazén funguje dodnes

Aj keď s niečím v škôlke nesúhlasil, bol poslušné dieťa. „Veľmi rád spomínam na pani učiteľku, tá ma asi mala rada, pretože ma brala do mesta na vychádzky ako vlastného. V pamäti mi ostal hlavne plechový vláčik, pri ktorom máme ročníkové fotky,“ opisuje svoje najvýznamnejšie spomienky.

„Keď som sa vrátil už ako vyštudovaný telocvikár, založil som plavecký klub a s ním aj plaveckú výučbu pre miestne deti,“ opisuje svoj návrat k materskej škole, ktorá plavecké kurzy pre deti využíva dodnes. Na otázku pána primátora, či všetky deti chodia radi plávať, zaznelo medzi deťmi nadšené jednohlasné áno.

Svoje slovo dostal ajďalší absolvent škôlky, riaditeľ Základnej školy Jarná Ján Kotman.

„Keď som chodil do tejto škôlky, tak som sedával v kuchyni, lebo som bol neposlušný a nechceli ma brávať na vychádzky,“ rozpráva s humorom svoje detské zážitky riaditeľ školy. „Dokonca som z tejto škôlky raz ušiel, ale dúfam, že vám sa tu páči natoľko, aby ste nemali dôvod utekať,“ povzbudzuje k poslušnosti malých škôlkarov.

Zamerajú sa na rekonštrukciu budov

Situácia s umiestňovaním detí do materských škôl v Žiline sa postupne zlepšuje, no stále veľa musia odmietnuť. „Posledné roky sme nedokázali prijať približne 200 detí, lebo nebol priestor. Tento rok by to mohlo byť lepšie, prebiehajú rekonštrukcie škôlok, ktoré sa novo otvoria,“ opisuje situáciu v meste Fiabáne.

Problém spočíva v tom, že do škôlok sa nehlásia len mestské deti, ale aj deti z okolitých dedín.

„Mali by sme však byť opatrní, a skôr ako navyšovať kapacity, sa radšej sústrediť na zateplenie existujúcich budov,“ hovorí o plánoch. Podľa demografických štatistík na celom Slovensku totiž počet detí klesá. „Nechcem sa dožiť toho, že nebudeme mať deti, ktorými by sme škôlky vyplnili,“ vysvetľuje primátor.