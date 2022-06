Dva tituly majstra Slovenska a ďalší splnený limit na ME do 18 rokov pre atléta Michala Bačíka

Žilinskí pretekári dosiahli ďalšie pekné úspechy.

Počas víkendu 11. až 12. júna sa v Banskej Bystrici konali Majstrovstvá Slovenska dorastu aj za účasti pretekárov Atletického oddielu Žilina - Michala Bačíka a Richarda Michlíka.

Počas prvého dňa sa obaja predstavili v behu na 100m a v skoku do diaľky. Michal už v rozbehu na 100m potvrdil, že patrí medzi najrýchlejších dorastencov. Prvýkrát sa dostal pod hranicu 11s (dovtedy čas 11,18s) a časom 10,95s splnil limit už v tretej disciplíne na ME do 18 rokov v Jeruzaleme a jasný postup do finále. Po hodine a pol sa postavil na štart finále a už od úvodného výstrelu jasne dominoval. V cieli sa čas zastavil na 10,84s a právom získal titul majstra Slovenska.

Článok pokračuje pod video reklamou

Richard si taktiež posunul osobák z 12,44s na 12,13 s, no na finále to nestačilo.

V skoku do diaľky zaznamenal Richard výkon 541cm a 12cm mu chýbalo na postup medzi finálovú osmičku. Michal ako hlavný favorit súťaže držal všetkých v napätí. V prvých dvoch pokusoch mal prešľap. Na tretí sa však skoncentroval a 1. miesto si udržal až do konca súťaže. Michal sa aj v ďalších pokusoch trošku trápil s rozbehom, ale nič to nezmenilo na tom, že zaslúžene získal svoj druhý titul. Pred druhým v poradí mal náskok 40cm.

Prečítajte si aj:

Prečítajte si aj: FUTBALOVÉ OSCARY: Hlasovalo 106 hráčov II. triedy: Ktorí hráči a rozhodca sú najlepší? Čítajte

V nedeľu absolvoval Michal svoju tretiu disciplínu – 200m, v ktorej mal najrýchlejší čas zo všetkých pretekárov. Rozbeh síce suverénne vyhral, ale bolo vidieť, že po sobote má menej síl. Vo finále bojoval až do konca, výsledkom čoho bol zisk bronzovej medaily.

(zdroj: Atletický oddiel Žilina)

Richard sa druhýkrát v tejto sezóne predstavil v trojskoku. Do tejto disciplíny nastupoval s osobným rekordom 11,36m a hneď v prvom pokuse ho prekonal výkonom 11,84 m. V treťom pridal ešte ďalšie 3cm. V piatom pokuse dokonca zdolal 12m hranicu – 12,01m, avšak nepovolený vietor ho obral o ďalšie zlepšenie osobného rekordu. Obsadil síce nepopulárne 4. miesto, ale zlepšenie osobného rekordu o 51cm a prekonanie 12-metrovej hranice sú preňho veľkou motiváciou do budúcna.

Prečítajte si aj:

Prečítajte si aj: FUTBALOVÉ OSCARY: Ktorí hráči v III. triede sú najlepší? Hlasovalo 142 futbalistov Čítajte

Michal si svojimi výkonmi vybojoval miesto v reprezentačnom tíme dorastu na medzištátne stretnutie v Maďarskom Székesfehérváre a má splnený už tretí limit na ME do 18 rokov, ktoré sa budú konať v Jeruzaleme.

„Obom pretekárom patrí veľké poďakovanie za reprezentáciu oddielu a mesta Žilina. Želáme im veľa zdravia a úspechov v ďalších pretekoch,“ uzavrel predseda oddielu Roman Coma.