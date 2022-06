Veľa gólov, množstvo zážitkov. MY Liga zamestnancov zabávala firmy aj Strečno

Povedali o turnaji:

Peter Mucha, DCP Timber: „Sme šťastní, že sa sme mohli zúčastniť a že nás zapojil zamestnávateľ do Ligy zamestnancov a doprial nám túto príležitosť. Sme mladý kolektív, máme radi takéto aktivity. Verili sme si a podarilo sa nám vyhrať. Už teraz sa tešíme na celoslovenské kolo.“

Pavol Štít DSI DATA, a.s.: „Akcia na nezaplatenie, aj výsledok je super. Za druhé miesto sme radi a už sa tešíme na ďalší ročník. Budeme trénovať, aby sme vyhrali.“

Marián Dušek, Krásno nad Kysucou: „Podujatie bolo organizačne veľmi dobre pripravené. Tímy ukázali svoju kvalitu. Tým, že sa do posledného zápasu rozhodovalo o konečné umiestnenie, malo to náboj. Do každého zápasu sme museli ísť naplno.“

Slavomír Siska, Mirage: „Veľmi príjemné podujatie, výborná organizácia a dobré tímy. Oceňujem hlavne výborný športový výkon nášho mužstva a tiež prístup ostatných tímov k celému turnaju.“

Robert Hronec, Siemens: „Aj napriek zostaveniu tímu na poslednú chvíľu sme odohrali dobrý turnaj. Náš brankár nás podržal viacerými zákrokmi, boli sme silní v bránení a podarilo sa nám dať aj niekoľko pekných gólov. Ďakujeme organizátorom a našej spoločnosti za možnosť zúčastniť sa tohto turnaja.“

Marián Galis, Kinekus: „Stretli sme sa pre zábavu, radi prídeme aj o rok. Zahrali sme si, zabavili sa a spoznali nových ľudí z iných firiem. Oceňujem prácu organizátorov, turnaj bol na vysokej úrovni.“

Ján Kucer, Franke: „Prídeme aj na ďalší rok. Len potrebujeme potrénovať, aby sme vyhrali (úsmev). Úroveň podujatia hodnotím na výbornú. Ďakujeme aj nášmu zamestnávateľovi, že nám umožnil zúčastniť sa.“