Dobrá správa od autorov knihy o príbehoch nových podnikateľov: Chcú podnikať čestne a dobre spávať

Marek Polic a Martin Spano o knihe Nasleduj svoju vášeň.

ŽILINA. Na Slovensku sa formuje vrstva mladých podnikateľov, ktorí môžu krajinu posunúť k hodnotám ceneným v západnom liberálnom svete. Už nie zisk za každú cenu poháňa podnikateľské ambície, ale rozvoj svojho podnikateľského talentu smerom k ekológii, filantropii a pomoci iným.

Také je posolstvo knihy Žilinčana Mareka Polica a Martina Spana Nasleduj svoju vášeň, v ktorej ukazujú príbehy úspešných podnikateľov, ktorí môžu byť mravným vzorom pre celú spoločnosť. Podľa ich skúseností treba podnikateľov nechať robiť si svoju prácu najlepšie ako vedia a neklásť im byrokratické bariéry.

Ako sa dnes podniká na Slovensku?

Marek Polic: V tejto dobe je pomerme jednoduché začať podnikať. Súvisí to s tým, že žijeme v online dobe, v dobe sociálnych sieti a digitalizácie. Stačí mať dobrý nápad a sen, a za pár eur sa dá vyskúšať v online priestore, či by to fungovalo a či by sa zákazníci chytili. Problém vidím v štáte. Podpora je malá skôr sa podnikatelia boria s administratívnymi prekážkami. Podnikanie nie je jednoduché, lebo musíte splniť veľmi veľa náležitostí a prekonať veľa prekážok.

Martin Spano: Podnikanie je spôsob, ako vyriešiť problémy, ktoré sú na Slovensku. Bohužiaľ, kvôli deväťdesiatym rokom a čiernym ovciam, ktoré vidíme v médiách, má podnikanie u nás zlú konotáciu. Pritom podnikanie umožňuje pokrok. Všetky technické vymoženosti vo svete sú výsledkom toho, že sa umožnilo podnikanie. Podnikanie v sebe nesie dve veci, ktoré sú oxymoronom a to je egoistický altruizmus. Na jednej strane chce podnikateľ zlepšiť svoju životnú situáciu. No na druhej strane, keď to chce dosiahnuť, musí zlepšiť život druhých. Musí ľuďom poskytnúť službu, za ktorú sú ochotní zaplatiť. My sme chceli vo svoje knihe zvýrazniť aktivity tých podnikateľov, ktorí pre spoločnosť niečo priniesli.

Do svojej knihy ste si vyberali mladých podnikateľov.

Marek Polic: Áno, sú to mladí podnikatelia v rozmedzí tridsať až štyridsaťpäť rokov. Ale sú to ľudia, ktorí už niečo preskákali. Začali svoj podnikateľský život pomerne skoro, mnohí už počas štúdia a majú za sebou niečo, čo prežilo niekoľko rokov a je to úspešné. Každý vybudoval firmu od základu, so svojim vlastným nápadom, s vlastnou námahou a vlastnými zdrojmi. Majú spoločné to, že svoje podnikanie využili v prospech našej krajiny a iných ľudí. Všetci využívajú online dobu v tom, že veľa vecí sa dá predávať online, cez eshopy. Využívajú to, že ľudia bažia po vyššom štandarde, vyšších službách a luxusnejšom tovare. Žijeme v rozkvete, stále sa máme dobre a máme viac možností, ako sme mali v deväťdesiatych rokoch.