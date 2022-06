10. jún 2022 o 18:42 I Platený obsah Ľudia sú zúfalí z pivárne v centre Žiliny. Mesto jej chce okresať otváracie hodiny

Prevádzky na dvoch uliciach by mohli byť otvorené do 22. hodiny, v piatok a v sobotu len do 23. hodiny.

Branislav Koscelník Šéfredaktor - MY Žilina Odoberať autora Odoberať Novinka: Dostávajte upozornenia na nové články v sledovanej téme e-mailom. Vyskúšajte novú funkciu a zapnite si odber.

(Zdroj: FB Nosorožec pub)

Písmo: A - | A + diskusia ( 0 ) ŽILINA. Ľudia, ktorí bývajú v centre Žiliny na ulici Na priekope, už majú dosť neporiadku a hluku počas víkendových dní v okolí pivárne Nosorožec. Spisujú petíciu a stupňujú tlak na úrady, aby pre nich neakceptovateľnú situáciu riešili. Článok pokračuje pod video reklamou Miroslava Franerová vlastní v blízkosti pivárne parkovacie miesta, ktoré využívajú jej nájomníci. Po piatkovej a sobotnej noci ich nachádza v žalostnom stave. „Plno ohorkov, porozbíjaného skla, ktoré sa môže zapichnúť do pneumatiky. Je problém, aby tadiaľ prešiel občan so psom alebo malým dieťaťom, ktoré si môže dorezať ruky. Zeleň páchne ako roky neudržiavané WC každú sobotu a nedeľu. Pretože mládež sa často do piatej do šiestej zabáva. Ten stav je katastrofálny.“ Skryť Vypnúť reklamu Prečítajte si tiež Prečítajte si tiež Tunel Višňové má ďalší problém. Stavebným firmám neplatia faktúry Čítajte Nepáči sa jej, ako vyzerá lokalita, ktorá mohla byť výkladnou skriňou centra Žiliny. Tvrdí, že nebojujú proti podniku, ktorý funguje už takmer tridsať rokov, ale proti spôsobu, akým je prevádzkovaný a hlučným diskotékam. „Celá Žilina vie, že keď sa všetko pozatvára, choďte pred Nosorožec, tam sa môžete baviť do rána bieleho,“ hovorí so sarkazmom v hlase. Lieči zranenia spred vlastného domu Luboš Bauček býva len niekoľko desiatok metrov od pivárne. Spávať mu nedáva hluk, ktorý sa šíri z diskotéky. Sám inicioval meranie hladiny hluku regionálnymi hygienikmi, ktoré potvrdilo, že presahuje v nočných hodinách normy. Ako úrazového chirurga ho trápi aj nebezpečenstvo, ktoré tu číha na mladých ľudí. Práve ste prekročili povolený počet zariadení Váše aktívne predplatné umožňuje prístup k zamknutému obsahu iba obmedzenému počtu prehliadačov. Aby ste mohli pokračovať v čítaní článku na tomto zariadení/prehliadači, upravte si, prosím, zoznam zaregistrovaných zariadení v nastaveniach vášho profilu. Spravovať zariadenia Všetko o spravovaní zariadení sa dočítate tu Dočítajte tento článok

s predplatným MYregiony.sk. Získať predplatné Predplatné si môžete kedykoľvek zrušiť. Mám predplatné, chcem sa prihlásiť