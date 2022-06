Európsku cenu eTwinning získali dve slovenské školy

Projekty eTwinning menia, zdokonaľujú a obohacujú vzdelávací aj životný priestor všetkých členov tímu, od učiteľov a žiakov až po rodiny a komunity.

ŽILINA. Témou roka 2021 bola „mediálna gramotnosť a dezinformácie“, učitelia z rôznych typov škôl vytvorili 1824 medzinárodných projektov v spoločných tímoch. Európsku cenu eTwinning 2021 získala a 1. miesto úspešne obsadila materská škôlka pri ZŠ s MŠ Vlkanová za projekt „STEAM Preschool Academy“ pani učiteľky Zuzany Garajovej, v kategórii žiakov do 6 rokov.

Na 2. mieste sa umiestnilo Gymnázium Veľká Okružná zo Žiliny s projektom „A Speech Which Can Reach“, v kategórii žiakov vo veku 16-19 rokov, pod vedením pani učiteľky Anny Trenčanovej. Obe ocenené školy sú aj držiteľmi prestížneho titulu „Škola eTwinning“.

(zdroj: UNIZA)

eTwinning je financovaný z programu Európskej únie Erasmus+, funguje 17 rokov, má cez 1 milión členov v Európe aj mimo nej a viac ako 13 000 členov v SR. Slovenská podporná organizácia pre eTwinning pôsobí na Žilinskej univerzite v Žiline. V čom sú víťazné projekty inšpiratívne, kto za nimi stojí a realizuje ich?

V projekte „STEAM Preschool Academy“ sa deti z materskej škôlky vo Vlkanovej hravou formou zoznámili so základmi kódovania a programovania, vyrobili si robota a rôzne predmety z odpadového materiálu, ktoré použili na kódovacej podložke. Každý mesiac plnili misie a výzvy od partnerov, prezentovali hry a aktivity zamerané na orientáciu v priestore a kódovanie bez počítača.

(zdroj: UNIZA)

Deti vymysleli aj príbehy robotov, ktoré znázornili prostredníctvom lega, vytvorili si farebný kód abecedy a vzor pre náramok priateľstva. Ďalším deťom v projekte nahrali odkaz prostredníctvom robota, ktorý si vypočuli všetky deti z partnerských škôl z Grécka, Turecka, Estónska a Španielska.

(zdroj: UNIZA)

„Deti sa tešia, keď môžu sledovať kamarátov z iných krajín ako realizujú projektové aktivity na fotkách a videách v TwinSpace. Na základe úspechu v niektorých projektoch sa zapojila aj kolegyňa a asistentka v triede, pri plnení niektorých úloh ochotne spolupracovali aj rodičia ,“ povedala Zuzana Garajová, pani učiteľka zo ZŠ s MŠ Vlkanová.

(zdroj: UNIZA)

Zuzana Garajová je učiteľkou už 39 rokov, od roku 2015 je v eTwinning-u súčasťou skupiny 20-tich učiteliek MŠ z medzinárodných krajín. Spoločne tvoria jedinečné projekty, vyvracajú stereotypy, obohacujú vlastné životy a životy detí z rôznych krajín, kultúr a školských systémov. Má na konte 75 eTwinning projektov, 30 Národných certifikátov kvality a 26 Európskych certifikátov kvality. eTwinning je jej srdcovka a dôkazom, že neznalosť angličtiny či nového prostredia nie je pri medzinárodných projektoch prekážkou, ale príležitosťou ako sa ďalej rozvíjať.

„Projekt „A Speech Which Can Reach“ je vyvrcholením všetkého, čo som sa doposiaľ naučila v rámci spoluprác v predošlých piatich projektoch. Myslím, že je úspešný práve preto, že sa doň pretavila naša radosť z medzinárodnej spolupráce, ktorá nám vyšla aj počas náročného obdobia karantén a dištančného vzdelávania v celej Európe,“ povedala Mgr. Anna Trenčanová z Gymnázia Veľká Okružná v Žiline, zakladateľka projektu.

(zdroj: UNIZA)

Projekt prepája požiadavky z predmetov občianska náuka, anglický jazyk a literatúra, konverzácie z anglického jazyka. Podieľalo sa ňom 11 učiteľov a 160 žiakov z deviatich škôl a siedmich krajín: Slovenska, Chorvátska, Francúzska, Nemecka, Talianska, Turecka a Rumunska. V projekte sa riešilo a diskutovalo sedem kľúčových tém (zdravotná starostlivosť, životné prostredie, masmédiá, ľudské práva, výchova a vzdelávanie, ekonómia, politika).

(zdroj: UNIZA)

Medi najzaujímavejšie aktivity patrilo predstavenie našej krajiny cez spoločenský problém - znečisťovanie životného prostredia na Slovensku. Žiaci v menších národných skupinkách pripravili krátke reportáže a prispeli nimi do medzinárodnej kooperatívnej 200 stránkovej prezentácie, Issues You & I Face. Do elektronickej knihy European Youth Is Debating zas vkladali ďalšie reportáže spolu so zdrojmi informácii, vytvárali si pohľad na spoločenské otázky z viacerých strán a na vlastnej koži zažili boj s dezinformáciami. Vo finále projektu sa uskutočnila záverečná debata vynikajúcich a dobre pripravených rečníkov i podporných poslucháčov zo všetkých krajín a hlasovanie za najpresvedčivejší tím.

Mgr. Anna Trenčanová je v komunite učiteľov eTwinning-u osem rokov, má za sebou 6 projektov a získala 2 Národné a aj 2 Európske certifikáty kvality. Najväčšou odmenou a radosťou zároveň sú pre ňu rozvíjajúce sa vzťahy a vynikajúca spolupráca partneriek zo zahraničných škôl.

„Sme hrdí na tohtoročné slovenské zastúpenie v najvyššej súťaži eTwinning, ktorou sú „Európske ceny eTwinning 2022“. Mať víťazov zo Slovenska, a to hneď v dvoch hlavných vekových kategóriách, sa nestáva každý rok a vypovedá to o vysokej kvalite slovenských učiteľov. Tí sa týmto, spolu so žiakmi, právom zaraďujú k európskej špičke v práci na kvalitných, kolaboratívnych medzinárodných eTwinning projektoch. I ťažký rok poznačený pandémiou a dištančným vzdelávaním, na ktoré neboli zvyknutí, dokáže urobiť oveľa viac, nadchnúť žiakov, spolupracovať v medzinárodných tímoch a splniť kritéria kvality na tej najvyššej úrovni,“ povedala Katarína Hrbáňová, koordinátorka programu eTwinning.

Projekty eTwinning menia, zdokonaľujú a obohacujú vzdelávací aj životný priestor všetkých členov tímu, od učiteľov a žiakov až po rodiny a komunity. V roku 2021 bol príležitosťou sprevádzať mladých ľudí na ceste boja s dezinformáciami. V roku 2022 vyzýva učiteľov a študentov, aby prehodnotili a inovovali svoje školy v rámci tohtoročnej témy „ Naša budúcnosť – krásna, udržateľná a spoločná: Školy a Nový európsky Bauhaus“.