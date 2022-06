Teplička ako pokropená živou vodou, predbehla Stráňavy. Rosina nevyhrala viac ako mesiac

Komentáre k zápasom 27. kola III. ligy a 25. kola IV. ligy.

Zápasmi 27. kola III. ligy a 25. kola IV. ligy pokračovala počas víkendu jarná časť regionálnych futbalových súťaží. Bánovej nevyšiel vo Fiľakove úvod stretnutia, keď inkasovala dva góly a pripravila sa o šancu bodovať.

Vo štvrtej lige sa u žilinských zástupcov zrodili tri rôzne typy výsledkov. V ťažkom závere jari nebodujú Stráňavy. Tie po prehre v Staškove kapitulovali aj u víťaza súťaže z Kysuckého Nového Mesta, ktorému podľahli 0:1. Slušný finiš má Teplička nad Váhom, ktorá sa víťazstvom 4:0 nad Tvrdošínom dostala v tabuľke o bod práve pred Stráňavy, kam cestuje v poslednom kole. V Rosine sa už zdalo, že domáci pretrhnú štvorzápasovú sériu prehier, ale zverencom Tomáša Bolibrucha nestačilo proti Bobrovu ani vedenie 2:0 a mužstvá si body po remíze podelili.

III. liga Stred

TJ Družstevník Liptovská Štiavnica – FK Čadca 1:0 (1:0)

Gól: 8. P. Strmenský. ŽK: P. Strmenský. Rozhodoval Kováč, 70 divákov.

DOMÁCI: P. Kulich – R. Baláž, J. Mihálik, A. Klačko (64. A. Omasta), K. Múdry, J. Hrdina, P. Strmenský (69. S. Maslo), M. Matula, M. Kohút, P. Hoferica, S. Varga (57. P. Ondrík).

HOSTIA: M. Drahňák – R. Putyra (76. D. Ondreáš), D. Rucek, D. Prívara, T. Pohančeník, M. Šmahajčík (76. R. Práznovský), F. Pagáč, R. Gomola, T. Dyroff, Š. Jarabek (62. V. Krenželák), M. Samuhel (62. O. Mitrenga).

V 8. minúte vyskočil na nakopnutú loptu Strmenský, zahlavičkovať mu nezabránili stopér ani brankár a tak loptu zvnútra šestnástky umiestnil do siete – 1:0. Po góle bola hra vyrovnaná, Štiavnica mala šance, no nie vyslovene nebezpečné. Čadca mohla vyrovnať po Dyroffovom centri z kraja, lopta preletela popred šestnástku, Jarabek ju umiestnil k žrdi, no Kulich bol pozorný. Hostia hrozili po centroch, ba spoza pokutového územia i skúšali vystreliť, no gól sa im vsietiť nepodarilo.

Do druhého polčasu lepšie vstúpili domáci, mali hernú prevahu i tlak. Avšak dej sa po hodine hry obrátil a na pľaci bola pánom razom „modrá“. Z črtajúcich sa šancí však Kysučania ani jednu nedotiahli do riadneho konca. Čadca tak nevyhrala ani na pôde predposledného celku tabuľky a s jedinou výhrou na konte zastáva poslednú priečku.

TJ Tatran Krásno nad Kysucou – TJ Tatran Oravské Veselé 0:0

ŽK: B. Kopásek, A. Podmanický, T. Ševčík – A. Kraľovanský, M. Hvoľka, M. Matej. Rozhodoval Kuteľ, 150 divákov.

DOMÁCI: P. Lastovica – L. Ďuratný, K. Švancar, M. Ševčík, B. Kopásek, R. Fujak (46. M. Novotný), K. Gábor, K. Koleno, A. Podmanický, T. Ševčík, M. Jarabica.

HOSTIA: E. Feriančik – M. Hvoľka, T. Ťapaj, M. Gočal, L. Ondrek, A. Kraľovanský, A. Macejko (63. A. Melich), M. Krištof, A. Selecký, K. Ratica, M. Matej (88. V. Čakvári).

Bezgólová remíza s množstvom šancí – v otvorenom futbale dominovali útočné snahy oboch mužstiev. V 5. minúte mal stopercentnú možnosť Matej, ale Lastovica zabránil čistému gólu. Onedlho si dobré príležitosti vypracoval Koleno, ani jedna však neskončila za Feriančikom. V 25. minúte trafil Ševčík iba brankára, na opačnej strane si s Gočalovou koncovkou opäť poradil Lastovica. Prvý polčas uzavrelo zakončenie Jarabicu, no Feriančik vytesnil na roh.

V 52. minúte si loptu po krídelnej akcii šikovným dotykom prebral Gočal, ale gólman Tatranu aj tretíkrát v zápase potvrdil, že je mužom na správnom mieste a tutovku vyrazil. V 65. minúte si loptu postavil Ďuratný a jeho priamemu kopu nechýbalo nič len šťastie. Lopta totiž otriasla brvnom. V 70. minúte zazvonil na žrdi Ševčík a o pätnásť minút ho napodobnil Kopásek. Krásnu tri body proti štvrtému celku tabuľky skrátka dopriate neboli.

FTC Fiľakovo – TJ Jednota Bánová 3:1 (2:0)

Góly: 3. A. Hornyák, 16. O. Lovyniuk, 69. D. Iboš – 76. J. Mráz. ŽK: L. Knežević, N. Páriš – M. Zavadzan, R. Konečný. Rozhodoval Gregorec, 350 divákov.

DOMÁCI: N. Páriš – M. Balázs, A. Kurunci, K. Kurunci, O. Lovyniuk, M. Fajd (90. M. Kovanič), L. Knežević, D. Iboš (82. F. Botoš), E. Urbančok, K. Lavrík (87. N. Botoš), A. Hornyák.

HOSTIA: P. Kosa – B. Gluvić, R. Konečný, M. Dusa, M. Zavadzan, Š. Káčer, B. Ďurana, D. Labovský (84. Ľ. Horecký), J. Mráz, M. Šoška, W. Junior Oliveira De Andrade (46. S. Bičan).

Bánová mala vo Fiľakove zlý vstup do zápasu. Stopér Bánovej po nakopnutej lopte cez stred ihriska od domácich netrafil loptu a Hornyák umiestnenou strelou prekonal Kosu. Domáci zvýšili náskok v 16. minúte. Defenzíva hostí dobre nepristúpila k Lovyniukovi, ktorý z hranice 16-tky obaľovačkou k ľavej tyči skóroval. Bánová postupom času vyrovnala hru, ale vyloženejšiu príležitosť si nevypracovala.