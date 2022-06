Varín sa musí vysporiadať s ulicou pomenovanou po Tisovi. Podľa prokuratúry je nezákonná

Názov Ulice Dr. Jozefa Tisu je v rozpore so zákonom o obecnom zriadení.

VARÍN. Kauza Ulice Dr. Jozefa Tisu vo Varíne má ďalšie pokračovanie. Na stranu argumentov miestnej poslankyne Lenky Tichákovej sa postavila aj Generálna prokuratúra.

Na varínske obecné zastupiteľstvo poslala protest. Prokurátor v ňom poukazuje na to, že všeobecne záväzné nariadenie, ktoré určuje názov ulice pomenovanej po prezidentovi Slovenského štátu, je v rozpore so zákonom o obecnom zriadení. Žiada napadnutú časť ustanovenia zrušiť, alebo zmeniť do 90 dní od doručenia.

Generálna prokuratúra spomína až tri dôvody, pre ktoré by malo byť sporné VZN upravené. V prípade Varína nepripomína ulica významnú nežijúcu osobnosť. Zároveň názov môže urážať náboženské alebo národnostné cítenie a navyše ide aj o jazykovo nesprávny názov.

“ Jozef Tiso ako najvyšší predstaviteľ štátu nesie politickú zodpovednosť za perzekúcie a zásahy proti demokratickým princípom na Slovensku, či už voči židovskej menšine, alebo politickým odporcom. „ Pavol Makyna, z Ústavu pamäti národa

„Určenie názvu ulice po osobe Jozefa Tisa je v rozpore so zákonom, nakoľko v danom prípade nedošlo k jej určeniu s prihliadnutím na osobnosť, ktorá sa o svoju významnosť zaslúžila v pozitívnom zmysle slova, no jednoznačne ide o osobnosť, ktorej význam v zmysle právnych predpisov a odborných dokumentov má výrazné negatívne konotácie,“ píše sa v proteste prokurátora, ktoré sa odvoláva aj na stanoviská historikov.

Pripomína, že rozsudkom Národného súdu v Bratislave bol Jozef Tiso právoplatne odsúdený za zločiny proti ľudskosti, za nastolenie totalitného režimu, rasové zákonodarstvo, prenasledovanie odporcov totalitného režimu, za prenasledovanie Židov a ich deportácie do koncentračných táborov, za boje po boku nacistického Nemecka, potlačenie SNP a rozbitie Československa.

Dlhá cesta

Varín je jediná obec na Slovensku, ktorá má ulicu pomenovanú po Jozefovi Tisovi. V obci pri Žiline s tri a pol tisíc obyvateľmi je to veľmi citlivá téma a mnohí nechcú pichať do osieho hniezda.