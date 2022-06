Streetartový umelec Denis: Volajú ma, aby som vyriešil problém z graffitmi na panelákoch

Denis vytvára sídliskovú galériu so skrytými symbolmi.

ŽILINA. Desiatky hodín práce má za sebou streetartový umelec Denis Valašek. V podchode bytového domu na Námestí Ľudovíta Fullu na žilinskom sídlisku Vlčince vzniká jeho ďalšia nástenná maľba. Je to už jeho tretia realizácia na tomto sídlisku.

Nájomníci bytoviek si uvedomili, že mural s umeleckou hodnotou chráni ich majetok pred počmáraním graffiťákmi. Do svojho nového diela zakomponoval 25-ročný umelec aj ekologické odkazy.

Pustili ste sa do umeleckého diela vo verejnom priestore na sídlisku, ktoré si objednali nájomníci bytov. Ako vznikal návrh?

Dostal som voľnú ruku a mal som prísť s riešením. Debatovali sme iba o tom, že sme na Námestí Ľudovíta Fullu a mohli by sme ísť do témy spojenej s touto osobnosťou. Až doposiaľ tu nebol na neho žiaden odkaz. A práve tento podchod to má zmeniť.

Zobrali ste knihy o tvorbe Ľudovíta Fullu, pozreli obrazy v galériách, alebo ako ste hľadali inšpirácie?

“ Nie je záruka, že sa nenájde niekto, kto to popíše, ale minimálne v rámci graffity komunity sa do takýchto obrazov nezasahuje. „ Denis Valašek

Tým, že študujem umenie, už som čo-to vedel o Fullovi, bol som v Ružomberku v jeho galérii. Zozbieral som dosť inšpirácii.

Ale nechcel som kopírovať Fullove obrazy jedna ku jednej, ale vytvoriť niečo svoje, aby to bol Fulla v súčasnej dobe. Preto vzniklo prepojenie so sídliskom Žilinským skrášľovacím spolkom, ktorý rieši ekologické témy. V diele je odraz globálnych problémov súčasnej doby.

Čo ste do diela vložili?