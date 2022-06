Nový film o Alexandrovi Trizuljakovi posypali kúskami zlata

Film hovorí nielen o slávnych časoch, ale aj o ťažkom období socializmu.

Sto rokov od narodenia umelca Alexandra Trizuljaka. To bol motív nového dokumentárneho filmu s názvom Storočnica velikána. V krajskej knižnici v Žiline ho uviedli tvorcovia filmu.

Réžiu mal Peter Chmela. "Impulz prišiel do dcéry Alexandra Trizuljaka - Pavly Lazárkovej Trizuljakovej, ktorá mi povedala, že je otec má sté výročie narodenia. Tak som sa toho motívu chytil, začala mi rozprávať o jeho tvorbe, veľmi ma to nadchlo a povedal som si, že poďme urobiť tento film, aby sme o tomto velikánovi sochárstva informovali široké masy na Slovensku."

Film chronologicky zachytáva obdobia života Trizuljaka. Vo filme vystupujú kunsthistorici a deti Alexandra Trizuljaka. Na otca si zaspomínala aj dcéra Pavla Trizuljaková Lazárková:

"Ako otca ho vnímam ako veľkú postavu s veľkými rukami, ktoré voňajú po hline, v slovenskom spoločenskom živote. Ale zároveň to bol otec, ktorý ma držal v náručí, ktorý sa mi venoval. Ako dieťa som mu kreslila rôzne princezné. Až neskôr som začala vnímať, že bol veľká osobnosť, umelec a veľká osobnosť v kultúrnom a spoločenskom živote."

Film bol uvedený do života posypaním kúskami pravého zlata. Na uvedení sa zúčastnila aj osobná známa Alexandra Trizuljaka - detská lekárka Oľga Čechová. "To nebolo len umenie pre umenie, to bolo kus seba, to bohatého vnútorného sveta."

Film hovorí nielen o slávnych časoch, ale aj o ťažkom období socializmu. "V sedemdesiatich rokoch musel odísť zo školy obrátil svoju pozornosť k mojim súrodencom a ku mne. Bolo to obdobie, keď sme sa hlásili na vysoké školy, doma fungoval domáci ateliér, otec korigoval tieto práce a tie korekcie boli náročné a tvrdé," hovorí Pavla Trizuljaková Lazárková.

Sochár a umelec však aj toto obdobie preklenul do inej tvorby. Dcéra Pavla si na to spomína: "Tvoril v tomto období portréty slávnych osobností ako bol Suchoň, Cikker, Bohdan Warchal atď., jeho pozornosť sa zamerala aj na sakrálnu tvorbu, pretože ten chrámový priestor sa mu stal takým alternatívnym priestorom, kde mohol realizovať svoje monumentálne nadanie."

Film podporil aj žilinský samosprávny kraj. „Som rád že aj formou filmu sa ukazuje monumentálna tvorba sochára Trizuljaka nášho krajana a rodáka z Varína. Je potrebné vyzdvihovať osobnosti našich regiónoch a robiť publicitu kultúrnemu dedičstvu, ktoré tu máme,“ dodáva podpredseda žilinskej župy Igor Janckulík.