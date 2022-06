Minister dopravy: Situácia v tuneli Višňové je vážna

Niektoré kroky partnerov na stavbe diaľničného úseku majú znaky ekonomickej trestnej činnosti.

VIŠŇOVÉ. Situácia s nevyplatenými financiami za práce v tuneli Višňové, na ktorú upozornili niektorí dodávatelia, je podľa ministra dopravy Andreja Doležala vážna.

"Zmluvný partner NDS je spoločnosť Skanska. My si plníme záväzky voči Skanska, Skanska si plní záväzky voči Poor. Poor si podľa informácií, ktoré máme od Skanska, plní záväzky voči spoločnosti Tubau," povedal Doležal.

"Budeme sa snažiť ako mediátor situáciu riešiť. Tiež to nie je úplne jednoduché povedať, že Tubau neplatí svoje záväzky, alebo sú nejaké pohľadávky voči Tubau. Ale evidentne Tubau má pohľadávky vyššie. Takže, treba tú situáciu rozkľúčovať. Pravdou je, že ak je tam trestnoprávna rovina, tak sa treba obrátiť na príslušné orgány," podotkol minister dopravy.

Zdôraznil, že štát má záväzky riadne uhradené. "Treba rozkľúčovať a pomenovať, kto je v reťazci tým, ktorý neplatí svoje záväzky. V tejto súvislosti som minulý týždeň kontaktoval aj príslušné bezpečnostné zložky, aby mi pomohli odkryť informácie, ktoré sú v bežných obchodno-právnych vzťahoch pre mňa skryté. Budeme sa snažiť pôsobiť ako akýsi mediátor. A keď budeme mať informácie, s ktorými môžeme pracovať, tak možno to do trestnoprávnej roviny posunieme aj my," dodal Doležal.

Štatutár spoločnosti Tubau Vladimír Ondriš uviedol, že na stavbe boli zo strany zmluvných partnerov vykonané kroky, ktoré preukázateľne nesú znaky ekonomickej trestnej činnosti s hroziacou potenciálnou škodou vo výške približne 25 miliónov eur.

"Obe naše spoločnosti Tubau a Cestné Stavby Liptovský Mikuláš - vykonávajú všetky kroky právnej ochrany, ktoré umožňuje slovenská legislatíva, pre úspešnú elimináciu nezákonného konania a tiež na odvrátenie negatívnych vplyvov na naše spoločnosti a na našich dodávateľov v miere, ako to naša situácia dovoľuje," vysvetlil Ondriš.