V. liga: Gólové divočiny, vylúčený tréner Belej. Gbeľany rupli v Strečne, 3 body Višňového v šlágri

Komentáre k zápasom 24. kola V. ligy.

Jedenáste jarné kolo prinieslo v mimoriadne vyrovnanej piatej lige zaujímavé výsledky. Vo viacerých zápasoch padlo množstvo gólov. Najviac, až desať, ich videli diváci v Kotešovej, kam pricestovala Belá. Domácim nestačil nad vedúcim celkom tabuľky ani sľubný trojgólový náskok a vďaka hetriku Mintácha či dvom gólom Ševčíka zvíťazila Belá 6:4. 20 minút pred koncom videl z rúk hlavného rozhodcu po druhej žltej červenú kartu tréner hostí Ján Holúbek.

Článok pokračuje pod video reklamou

Oslavy postupu do IV. ligy môžu v Belej prebehnúť už v predposlednom kole, pokiaľ zdolajú Starú Bystricu. Gbeľany totiž prehrali prvý raz počas jari a to prekvapivo na ihrisku dovtedy posledného Strečna. Tri body vystrieľali domácim Beháňovci - dva góly dal Patrik, jeden Jakub.

Prečítajte si aj:

Prečítajte si aj: FUTBALOVÉ OSCARY: Hlasovanie 74 hráčov V. ligy: Kto sú najlepší hráči a rozhodcovia? Čítajte

Šláger sa hral vo Višňovom, ktoré zvíťazilo nad Čiernym 2:1 a dostalo sa na tretie miesto. Na druhé Gbeľany strácajú zverenci Dušana Paura tri body a v predposlednom kole sa predstavia práve na ich ihrisku. Tento súboj bude dôležitý z hľadiska bitky o druhé miesto, z ktorého sa bude buď postupovať priamo alebo hrať baráž o účasť vo IV. lige.

Deväť gólov padlo v Radôstke, kde prehral 5:4 Predmier. Na ihriskách súperov padli aj Bitarová s Rajcom. Do boja o záchranu je stále namočený aj Varín, ktorý remizoval v Skalitom.

Prečítajte si aj:

Prečítajte si aj: FUTBALOVÉ OSCARY: Hlasovalo 162 hráčov I. triedy: Kto sú najlepší hráči a rozhodcovia? Čítajte

POZOR! Od jarnej časti sme si pre vás pripravili jednu novinku. V článku nájdete mená hráčov, ktorí podľa trénerov najviac zaujali v 24. kole V. ligy. Ktorým futbalistom sa dostalo tejto pocty?

V. liga skupina A - 24. kolo

TJ Višňové – ŠK Čierne 2:1 (2:1)

Góly: 34. P. Schmiester, 38. M. Jendruch – 40. P. Staňo. ŽK: J. Majtanik, M. Pažický, M. Žitník, M. Minarčík – R. Baláž, P. Unzetig, L. Benko. Rozhodoval Barboriak, 200 divákov.

DOMÁCI: F. Kováč – L. Sventek, M. Minarčík, M. Žitník, M. Šimun, M. Pažický, J. Majtanik, M. Kucharčík, P. Schmiester, M. Jendruch, A. Tandara (82. J. Diego Carles Mosca).

HOSTIA: M. Hlava – M. Dirgas, L. Benko, J. Malik, P. Unzetig, A. Jaroš, P. Staňo, M. Krenželák, P. Kubalík, R. Mrenka (44. M. Birtus), R. Baláž.

Ďalej sa dozviete: NOVINKA - ktorí 14 hráči (každý z iného mužstva) podľa trénerov najviac zaujali v 24. kole V. ligy

podrobné priebehy zápasov Višňové - Čierne, Strečno - Gbeľany, Kotešová - Belá, Skalité - Varín, Radôstka - Predmier, Vysoká nad Kysucou - Bitarová, Stará Bystrica - Rajec

zostavy tímov, strelcov gólov, počet divákov a tabuľku

ako padli góly v jednotlivých zápasoch

ktorý hráč Višňového nepremenil v prvom polčase samostatný únik

strela ktorého futbalistu Višňového skončila v druhom polčase na spojnici

hlavičku ktorého hráča Strečna za stavu 0:1 odkopol z bránkovej čiary obranca Gbelian

za aký prehrešok hostí kopalo Strečno penaltu

aký obraz hry mal divoký zápas v Kotešovej

ktoré duo Belej bolo pre domácich nebezpečné

za akú situáciu mohla kopať Kotešová v prvom polčase penaltu, ale rozhodca na biely bod neukázal

ktorý futbalista mohol zvýšiť na 5:2, ale v dobrej pozícii prekopol bránu

ako vyzeral zápas v Radôstke

a ešte oveľa viac

Hostia boli od úvodu aktívnejší na lopte, skóre však mohli otvoriť domáci. V 15. minúte vysunul Pažický výbornou prihrávkou do nájazdu Tandaru, ale jeho strela nemala potrebnú razanciu. Postupom času Višňové vyrovnalo hru a v 34. minúte otvorilo skóre. Minarčík peknou individuálnou akciou prešiel cez viacerých hráčov a z ľavej strany nacentroval do 16-tky na zadnú tyč, kde našiel osamoteného Schmiestera, ktorý na dvakrát prekonal Hlavu. Višňové mohlo zvýšiť skóre, do dvoch nebezpečných brejkov sa dostal Schmiester. Ale vyšiel mu až ten tretí.