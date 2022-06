Fantastický skalp Tepličky! Dokázala niečo, čo iba K. N. Mesto. Bánová prvý raz doma padla

Komentáre k zápasom 26. kola III. ligy a 24. kola IV. ligy.

Zápasmi 26. kola III. ligy a 24. kola IV. ligy pokračovala počas víkendu jarná časť regionálnych futbalových súťaží. Bánová prehrala na jar prvýkrát v domácom prostredí. Zverenci trénerského dua Šajnoha-Molnár nevyužili dobre vypracované príležitosti a Dolnému Kubínu podľahli 0:2.

Článok pokračuje pod video reklamou

Vo IV. lige prehrali Stráňavy po sympatickom výkone v Staškove 4:2 a skomplikovali si boj o štvrté miesto znamenajúce baráž. Oba góly zverencov Stanislava Rumana strelil Róbert Coma. Trápi sa Rosina, ktorá prehrala štvrtý zápas v rade, tentoraz neuspela v Makove, keď okrem iného nepremenila ani pokutový kop.

Výborný výsledok sa podaril Tepličke nad Váhom, ktorá vyhrala v Bešeňovej 3:0. Išlo o prvé inkasované góly pre Liptákov na domácom ihrisku počas jarnej časti. Do streleckej listiny sa dvakrát zapísal Sušienka a jeden gól pridal Oberta. Teplička týmto výsledkom napodobnila Kysucké Nové Mesto, ktoré do prvej júnovej nedele bolo jediné v tomto ročníku, ktoré dokázalo v Bešeňovej zvíťaziť. A takisto na nulu.

Prečítajte si aj:

Prečítajte si aj: FUTBALOVÉ OSCARY: Hlasovanie 74 hráčov V. ligy: Kto sú najlepší hráči a rozhodcovia? Čítajte

III. liga Stred

FK Čadca – MFK Žarnovica 4:4 (2:4)

Góly: 39. M. Šmahajčík, 42. R. Práznovský, 69. a 90. F. Pagáč (1 z 11m) – 15. P. Kodjo Hounlete, 26. F. Škrteľ, 29. M. Výbošťok, 36. D. Ismael Stephane Ouattara. ŽK: S. Marunčiak, A. Mishko, S. Kruľák (všetci Žarnovica). ČK: 90. D. Ismael Stephane Ouattara. Rozhodoval Širanec, 100 divákov

DOMÁCI: D. Bobok – D. Prívara, R. Putyra (90. J. Vachálek), D. Rucek, T. Pohančeník (46. V. Krenželák), M. Šmahajčík (82. Š. Jarabek), R. Práznovský, F. Pagáč, R. Gomola (82. O. Mitrenga), T. Dyroff, M. Samuhel (46. P. Zubka).

HOSTIA: M. Repiský (46. A. Arpáš) – M. Cehula, A. Mishko, P. Kodjo Hounlete (38. S. Marunčiak), F. Škrteľ, S. Jenat, M. Výbošťok, O. Valko, S. Kruľák, S. Černák, D. Ismael Stephane Ouattara.

Čadca nevyužila počiatočné šance ani úvodnú hernú prevahu a hostia spustili hororový trest. Po odvrátenom rohu nasledoval center, ktorý našiel Kodja Hounleteho, ten loptu vraj doklepol rukou, no rozhodca jeho zásah posúdil ako správny – 0:1. Hostia prevzali taktovku, mali navrch a Čadcu nútili prejsť do defenzívy. Domáci založili stratou lopty na vlastnej polovici súperovi rýchly brejk na konci ktorého stál Škrteľ a navýšil na 2:0 z pohľadu Žarnovice. O tri minúty „modrí“ ponúkli MFK vyloženú štandardku z hranice šestnástky. A Výbošťok sa trafil nádherne! Lopta letela ľavej strany, na bližšej žrdi pozdravila brvno a skončila za čiarou – 0:3.

Štvrtému gólu predchádzala podobná chyba ako druhému. Putyra hľadal Pohančeníka, kapitána Čadce však súper predskočil, získal loptu a zdalo sa, že Ismael Ouattara zatĺkol FK klinec do rakve. No Čadca sa zobudila. A ešte pred polčasovou prestávkou. Dlhý nákop predĺžil do šestnástky Práznovský a Šmahajčík znížil hlavičkou – 1:4. Vzápätí centroval zľava Gomola, pred bránou sa strhla mela, Práznovský sa predral k lopte a prekonal Repiského. Tiež hlavou. 2:4. Žarnovica cez polčas vystriedala brankára (kvôli zraneniu), do kasy sa postavil hráč a Čadca v druhom dejstve potvrdila, kto je doma. A píšeme to opäť – Pagáč prišiel na štandardky. V 69. minúte si postavil priamy kop a technickú obaľovačku poslal natesno k žrdi – 3:4. V posledných sekundách riadnej hracej doby vbehol do šestnástky Práznovský, hráčom hostí sa nechal vytláčať až dovtedy, kým nezasiahol nedovolene a Širanec neváhal zapískať penaltu. Ani v 90. minúte. Z bieleho bodu rozhýbal sito i domácu lavičku svojím druhým gólom Pagáč a bolo vymaľované – 4:4.

Prečítajte si aj:

Prečítajte si aj: FUTBALOVÉ OSCARY: Hlasovalo 162 hráčov I. triedy: Kto sú najlepší hráči a rozhodcovia? Čítajte

MŠK FOMAT Martin – TJ Tatran Krásno nad Kysucou 2:0 (1:0)

Góly: 28. P. Jasenovský, 62. A. Radchenko. ŽK: A. Radchenko, M. Dauda, A. Líška – A. Podmanický, L. Ďuratný, K. Gábor,ČK: 53. M. Rajnoha. Rozhodoval Batiz, 300 divákov.

DOMÁCI: P. Hažer – A. Hodža, M. Tomka, D. Niemchaninov, P. Jasenovský (75. R. Šesták), A. Líška (86. P. Palenčár), M. Mlynár, A. Radchenko, M. Lanko, L. Turčina, M. Dauda (70. M. Repáň).

HOSTIA: P. Lastovica – L. Ďuratný, M. Podolak (75. K. Koleno), S. Deguchi, K. Švancar, B. Kopásek, K. Gábor, A. Podmanický, M. Rajnoha, T. Ševčík, M. Jarabica.

Zápas sa niesol v znamení optickej prevahy Martina, ale na šance jednoznačne vyhrávalo Krásno. Jednu malo hneď po rohovom kope, dve vznikli z krídelných akcii. Po troch nevyužitých príležitostiach však udrel Martin. Najlepší hráč na ihrisku Dauda vypracoval krídelnú akciu, pred odkrytou bránou ťukol Jasenovskému a ten zakončenie nemohol pokaziť – 1:0.

Zlomovým momentom bola červená karta Rajnohu, ktorá bola podľa slov trénera Kuťku výsledkom tragickej chyby rozhodcu. Domáci po hodine hry pridali aj druhý gól a v desiatich hrajúce Krásno nemalo na zmenu skóre dosť síl. Treba povedať, že Tatran prišiel s dvanástimi hráčmi a v aktuálnej sezóne si nepamätá užšiu lavičku.

Ďalej sa dozviete: podrobné priebehy zápasov Bánová - Dolný Kubín, Staškov - Stráňavy, Bešeňová - Teplička nad Váhom, Makov - Rosina, Tvrdošín - Kysucké Nové Mesto, Bobrov - Turzovka

ako padli góly v jednotlivých zápasoch

zostavy tímov, strelcov gólov, počet divákov a tabuľku

ktorá nepremenená príležitosť Bánovej bola v zápase zlomová

po faule na koho kopali Stráňavy penaltu

akým krásnym spôsobom rozhodol o víťazstve Staškova Joukl

vďaka ktorým atribútom slávila Teplička v Bešeňovej víťazstvo

v čom bola Rosina v druhom polčase v Makove nebezpečná

a ešte oveľa viac

TJ Jednota Bánová – MFK Dolný Kubín 0:2 (0:1)

Góly: 33. M. Janec, 71. M. Bobček. ŽK: B. Ďurana – M. Bobček, M. Janec. Rozhodoval Belko, 350 divákov.

DOMÁCI: P. Kosa – B. Gluvić (85. B. Ftorek), R. Konečný (73. W. Junior Oliveira De Andrade), M. Dusa, S. Bičan (79. M. Šoška), M. Zavadzan, Š. Káčer, S. Prášek, B. Ďurana (65. M. Kubena), Ľ. Horecký, D. Labovský.

HOSTIA: A. Spišák – L. Lupták, P. Sopúch, M. Ončák, M. Janec (90. J. Butkaj), K. Gálik, F. Kolorédy, P. Bača, M. Otruba (87. G. Karas), M. Bobček (81. E. Murín), A. Hojo (66. M. Machaj).

Do zápasu nemohol kvôli viróze nastúpiť útočník Juraj Mráz, kvôli čomu museli domáci zmeniť taktiku aj rozostavenie. V 3. minúte nedočiahol na Dusov center rybičkou Labovský. O dve minúty sa po individuálnej akcii dobre uvoľnil Gluvić, ale jeho center do 16-tky nenašiel adresáta. V 17. minúte po rohovom kope zahranom na prvú tyč hlavičkoval tesne nad brvno Labovský.