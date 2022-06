Vydarené majstrovstvá kraja pre Žilinu: šesť medailí a ďalší limit na ME do 18 rokov

Všetkým žilinským atlétom patrí poďakovanie.

V nedeľu 29. mája 2022 sa v Nitre konali Majstrovstvá kraja dorastu a staršieho žiactva, odkiaľ si pretekári Atletického oddielu Žilina odniesli zbierku medailí a ďalší limit na ME do 18 rokov.

Najväčší úspech dosiahol Michal Bačík v skoku do diaľky, v ktorom od halovej sezóny atakuje 7-metrovú hranicu a v Nitre mu to vyšlo dvakrát. Michal začal súťaž pokusom dlhým 676cm, no už druhý pokus priniesol obrovskú radosť – prekonanie magickej 7-metrovej hranice. Znamenalo to nový osobný rekord, ale aj splnený limit na ME do 18 rokov. V treťom pokuse pridal ešte 5cm a s výkonom 709cm ( povolený vietor +0,3) vyhral celú súťaž. Ďalšie pokusy mali hodnotu 695cm a 687cm. Okrem toho získal aj zlatú medailu v behu na 200m.

V kategórii dorastu sa v disciplíne trojskok prvýkrát na štart postavil Richard Michlík a neviedol si vôbec zle. Jeho prvý pokus mal hodnotu 11,25m. Najlepší výkon si však nechal až na posledný šiesty pokus – 11,36 m. Tento jeho veľmi slušný výkon znamenal zisk striebornej medaily.

Čo štart, to medaila – toto konštatovanie platí o staršom žiakovi Tomášovi Brišovi. V rozbehu na 60m si druhým najlepším časom suverénne vybojoval účasť vo finále, kde toto miesto aj obhájil ziskom striebornej medaily. V skoku do diaľky zase prvým pokusom atakoval 5-metrovú hranicu výkonom 499cm (nový osobný rekord – 3. miesto). V behu na 150m získal bronzovú medailu.

Matúš Vrábel zaznamenal osobné rekordy na 150m aj 300m. Michal Kocifaj opäť posunul osobný rekord v behu na 800m a obsadil 7. miesto.

Staršia žiačka Emma Hudecová obsadila na 150m 4. miesto. Beh na 60m jej nevyšiel podľa predstáv, keď sa jej nepodarilo prebojovať do finálovej osmičky. Sima Zábojníková, Vanesa Škorová a Lianka Zubčeková zaznamenali osobné rekordy na 150m, Vanes aj na 60m. Sima v behu na 300m obsadila pekné 5. miesto.

Všetky štyri dievčatá sa postavili aj na štart štafety 4x300m , kde statočne bojovali, výsledkom čoho bolo 4. miesto.