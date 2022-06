Autor kukuričného bludiska pri Bytči: Deti chceme podržať na poli

V spojení cestovného ruchu a poľnohospodárstva vidí Ján Kolek príležitosť pre vidiek.

ŽILINSKÝ KRAJ. Ján Kolek ako malý samostatne hospodáriaci roľník dlho premýšľal, ako využije pozemky za obcou Maršová-Rašov v okrese Bytča, aby z nich bol čo najväčší osoh. Na ôsmich hektároch pestuje jahody, zemiaky i obilie.

Minulý rok na dvoch hektároch pôdy vysial kukuricu, vykosil do nej 1500 metrov chodníčkov, umiestnil do nich hry pre všetky vekové kategórie a na svete bola jednoduchá, no príťažlivá atrakcia. Ľudia boli po covidových obmedzeniach hladní po zábave pod holým nebom a bludisko v kukuričnom poli brali ako možnosť stráviť čas s rodinou v poľnohospodárskej krajine.

Bývalý vychovávateľ v centre voľného času tvrdí, že takáto aktivita nie je pre každého poľnohospodára. Treba mať odvahu, ísť do rizika a najmä veľa premýšľať o tom, ako robiť zabehnuté veci inak. Slovenský vidiek potrebuje podľa Jána Koleka aj takéto impulzy.

Čo predchádzalo rozhodnutiu pustiť sa do budovaniu bludiska v kukuričnom poli?

Moja predchádzajúca činnosť bola práca s deťmi a mládežou v centre voľného času, tak som v tom videl príležitosť a potenciál. Poľnohospodárstvo bolo len mojim hobby. V malom si však človek na seba nezarobí.

Koncom roka 2016 som sa začal zaujímať o možnostiach súkromného hospodárenia. Chodil som do Žiliny na prednášky k záhradkárom. Keď som sa tam opýtal jedného prednášajúceho, čím by som sa uživil, povedal mi, že pre našu lokalitu by mohli byť zaujímavé jahody a slivky.

Poľnohospodárstvo a cestovný ruch majú vo vyspelých krajinách veľa prienikov. Tam niekde ste hľadali inšpiráciu?

Sledoval som činnosti fariem v Nemecku, či v Amerike, prezentujú sa aj takýmto spôsobom. Lákajú ľudí, pre ktorých majú pripravené atrakcie, zábavné parky a pri tom sa zviditeľnia a predajú svoju produkciu. Aj bludisko som robil s tým zámerom, aby som dal vedieť o svojich poľnohospodárskych aktivitách.

Prekvapil vás záujem ľudí?