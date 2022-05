Čech po jedenástich rokoch. Novým trénerom MŠK Žilina sa stal Jaroslav Hynek

Naposledy viedol českú reprezentáciu žien do 17 rokov.

ŽILINA. Novým trénerom futbalistov MŠK Žilina sa stal Čech Jaroslav Hynek. Vo fortunaligovom klube vystriedal na poste Ivana Beláka. Štyridsaťšesťročný Hynek naposledy viedol českú reprezentáciu žien do 17 rokov. Po takmer jedenástich rokoch tak bude stáť na lavičke MŠK Žilina český tréner.

"Splnil sa mi sen v tom zmysle, že ma vôbec taký klub osloví a chce poznať moju prácu, moje kvality. Verím, že chalani prídu na úvodný zraz naladení na silnú pracovitosť a nasávanie nových vecí. Teším sa na túto žilinskú etapu, ktorá bude pre mňa a mojich kolegov výzvou," uviedol pre klubový web nový tréner "šošonov". Ako asistenti mu budú pomáhať Martin Kuciak a Dušan Binder, na pozícii trénera brankárov zostáva Miloš Volešák.

Hynek si prešiel mládežou Sigmy Olomouc, Baníka Ostrava i Dukly Praha, kde dve sezóny trénoval aj A-tím v najvyššej českej súťaži. Žilina bude jeho prvou zahraničnou trénerskou zastávkou: "Žilinu mám dlhodobo zaradenú medzi top tímami, ktoré robia s mládežou a zviditeľňujú prostredníctvom nej svoju prácu. Keď sa mi ozvalo vedenie, mal som obrovskú radosť."

Z českých koučov naposledy viedol MŠK Pavel Hapal. "Hľadali sme trénera z externého prostredia, ktorý má skúsenosti s mládežníckym i dospelým futbalom a vie to správne prepojiť. V osobe Jaroslava Hyneka, ktorý to zažil v Dukle Praha, sme to našli. Chceli sme zachovať kontinuitu našej filozofie, čo bola priorita. Na základe rokovaní a osobných stretnutí, ktoré boli naozaj konštruktívne, sme sa rozhodli dať Jaroslavovi od novej sezóny priestor. Mali sme z toho dobrý pocit, vkladáme do neho nádeje, no až čas a samotná sezóna ukáže, do akej miery bolo toto rozhodnutie správne," povedal o Hynekovi športový manažér klubu Karol Belaník.

Žilina skončila v uplynulej sezóne na šiestom mieste nadstavbovej časti FL v skupine o titul. V semifinále baráže o Európsku konferenčnú ligu (EKL) prehrala s Trenčínom 0:2.