Vo Svederníku sa súťažilo vo varení kapusty

Najviac chutila kapustnica domáceho tímu.

SVEDERNÍK. Po trojročnej pauze to v sobotu vo Svederníku pri Žiline opäť rozvoniavalo kapustnicou. Dvadsaťštyri tímov rozložilo pri tamojšom kultúrnom dome kotlík a súťažilo vo varení kapusty. Každá kapustnica bola iná, každý mal svoj recept a ingredienciu, ktorá mala porotu očariť. Pre všetkých to však bola zábava.

Niektorí sa na šampionát vo varení poctivo pripravili, iní dali prednosť improvizácii priamo pred očami divákov.

„Ja vám prezradím, že my si to tu najprv prebehneme, robíme si takú špionáž, pozrieme kto používa aké ingrediencie a podľa toho sa zariadime. Použijeme vždy jednu tajnú ingredienciu,“ naznačila stratégiu kuchárok z folklórnej skupiny Fazuliari z Považského Chlmca Anna Višňovská.

Zlé jazyky hovoria, že Chlmčania sadili fazuľu s pilinami, pretože verili, že s fazuľou vyrastú aj tyčky. No ani ich súťažná kapustnica fazuľu neobsahovala.

„Sme síce Fazuliari a patrilo by sa do kapustnice aj nejakej fazuľky pridať, ale pán šéfkuchár nám kedysi povedal, že by sme dehonestovali tu krásnu vynikajúcu kapustu, takže radšej nie,“ vysvetlila vedúca súboru.

Sedemdesiatročná majsterka dupania