Trpký koniec, 94 dní bez výhry. Belko: Každý si musí povedať, či urobil maximum pre klub

Šošoni neprežili ideálny ročník.

ŽILINA. Žilinskí futbalisti si cez leto nezahrajú v pohárovej Európe. V semifinále play-off o Európsku konferenčnú ligu prehrali zverenci Ivana Beláka na domácom štadióne s Trenčínom 0:2 a sezóna sa pre nich skončila.

Šošonom semifinálový zápas baráže nevyšiel podľa predstáv. Trenčín bol od úvodu aktívnejší, hral častejšie s loptou a vypracoval si sľubné príležitosti. O osude Žilinčanov rozhodol záver prvého a začiatok druhého polčasu, kedy Ľubomíra Belka prekonali Samuel Kozlovský a Njegoš Kupusović.

MŠK Žilina - AS Trenčín 0:2 (0:1) Góly: 44. Kozlovský, 50. Kupusović. Rozhodovali: Smolák - Poláček, Jekkel. ŽK: Mráz, Addo - Stojsavljevič, 1065 divákov. MŠK Žilina: Belko - Anang (45. Kopásek), Kopas, Nemčík - Arameyaw (46. Šnajder), F. Mráz, Myslovič (68. Addo), Owusu (46. Rusnák) - Kaprálik, Ďuriš (85. Slebodník) - Iľko. AS Trenčín: Iliev - Yem, Pirinen, Stojsavljevič, Kozlovský - Bainovič - Azango, Hollý, Kadák (81. Lavrinčík), Kmeť (81. Soares) - Kupusović (86. Jendrišek).

Nezažili víťaznú emóciu

„Tento zápas sme chceli zvládnuť, pretože to bola posledná šanca, ako sa dostať do pohárovej Európy. Keďže sa nám to nepodarilo, sme veľmi smutní. Každý jeden z nás veľmi chcel. Nešli sme do zápasu s tým, že by sme mohli prehrať. Nepodali sme dobrý výkon. Treba pochváliť súpera, ktorý hral výborne,“ povedal po poslednom zápase sezóny kapitán žltozelených v zápase proti Trenčínu Adam Kopas.

„Ťažko sa hľadajú slová, keď prehráte toľko zápasov. Nemali sme víťaznú emóciu a ani sebavedomie nie je na takej úrovni, ako keď sa vyhráva. Jarná časť nám vôbec nevyšla, bola veľmi zlá. Musíme dať hlavy hore a pripraviť sa na najbližšiu sezónu,“ doplnil žilinský odchovanec.

Po osobnej stránke zažil zápasy, v ktorých bol so svojím výkonom spokojný. „Nemôžem to ale hodnotiť pozitívne, keďže sme takto skončili. Mali sme aj problémy so zraneniami, takmer v každom zápase sme hrali s viacerými zmenami v zostave. Ale na to sa nemôžeme vyhovárať,“ zakončil Adam Kopas.

Z krásneho začiatku zlý koniec

Žilinčania začali vo Fortuna lige výborne. Na úvod porazili Sereď, Zlaté Moravce a Pohronie a boli na čele tabuľky. Počas tohto obdobia zároveň podávali šošoni výborné výkony aj v zápasoch predkôl Európskej konferenčnej ligy, kde postúpili až do baráže, z ktorej ich vyprevadil Jablonec. Po prehre s Liptovským Mikulášom ešte prišla výhra proti Senici, ale potom nasledovali nepresvedčivé postupy v Slovenskom pohári cez Bánovú a Považskú Bystricu a po sérii piatich nevyhraných ligových zápasov odvolalo vedenie na začiatku októbra trénera Pavla Staňa. Na lavičku sa postavil jeho doterajší asistent Peter Černák.

Ani pod jeho vedením sa však nedostavili presvedčivé výsledky. Po zimných odchodoch kľúčových hráčov Bichakhchyana či Fazlagića sa Žilinčanom podarilo dostať do prvej šestky, ale v nej nevyhrali ani raz a z 30 bodov získali iba 4. Nelichotivé výsledky neustál ani Peter Černák, ktorý skončil koncom apríla po domácej remíze so Sereďou. V posledných štyroch zápasoch sezóny 2021/2022 viedol tím Ivan Belák. Na žilinskej lavičke sa tak behom uplynulého ročníka vystriedali až traja tréneri.

Od leta musí vyjsť na ihrisko nová Žilina

Brankárskou jednotkou Žiliny bol počas cesty pohárovou Európou aj v zápasoch prvých jesenných kôl Fortuna ligy Samuel Petráš. Toho však postupom času vystriedal jeho kolega Ľubomír Belko, ktorý sa nenudil ani v zápase proti Trenčínu. Nebyť jeho výborných zákrokov, šošoni mohli prehrať aj vyšším rozdielom.