Na žilinskom Hájiku lovia poľovníci diviaky v obytnej zóne. Majú to povolené

V okresoch Žilina a Bytča ulovili v minulej loveckej sezóne rekordných 2655 diviakov.

ŽILINA. Nie je to po prvý raz, čo obyvateľov žilinského sídliska Hájik a mestskej časti Závodie zaskočil večerný lov na diviaky v tesnej blízkosti bytových domov.

Zuzana bola v pondelok večer okolo pol desiatej počas večernej prechádzky svedkyňou udalostí, ktoré u nej vyvolali pochybnosti. Videla, ako pri autobusovej zastávke na Stodolovej ulici niekto strieľa na divé svine. Tie sú na Hájiku problémom už dlhé roky a ľudia sa učia so zvieratami vo svojej prítomnosti žiť, no lov na osemtisícovom žilinskom sídlisku je aj pre nich nepríjemnou skúsenosťou.

Článok pokračuje pod video reklamou

„Najprv sme mysleli, že to je petarda, ale bolo nám jasné, keď sme zazreli muža s puškou, ako ťahal sviňu do zadu do auta. Potom ďalšia strela, ale to sme už pokračovali ďalej,“ opísala svoj večerný zážitok obyvateľka Hájika.

Prečítajte si tiež

Prečítajte si tiež Cesta pod Strečnom bude výzvou aj v budúcnosti. Pomôcť majú tunely Čítajte

Streľba z poľovníckych zbraní sa v minulosti ozývala aj Kvačalovou ulicou. Lov v blízkosti obytnej zóny vystrašil jej obyvateľov a hneď niekoľkí telefonovali na políciu po tom, ako videli muža strieľať na mladého diviaka. Vôbec netušili, o čo ide.

“ Kontajner prevráti ako nič, to je slovenský nosorožec, má neuveriteľnú silu. Prevracia jeden kontajner za druhým, kým sa k potrave nedostane. „ Dušan Roubal, poľovník

„Počul som tri výstrely a potom som videl, ako z Hájika smeruje čierny pick-up dole serpentínami po Kvačalovej ulici. Odbočil na starú cestu na Hájik a rovno z okna vystrelil na diviaka. Potom ho naložil na auto a odišiel,“ opisuje Peter situáciu, ktorú videl z balkóna.

Tvrdí, že ešte niekoľko hodín bol zo zážitku rozrušený. Po starej ceste sa pohybuje veľa ľudí. Okolo práve prechádzal cyklista. „Vyzeralo to ako na divokom západe. Nepáči sa mi, že tak blízko bytoviek si ktokoľvek môže strieľať,“ podotkol.

Ulovili troch diviakov

Dušan Roubal z Poľovníckeho združenia Hubertus potvrdil, že v pondelok ulovili na Hájiku tri divé svine – matku a jej dve malé.