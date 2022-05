V Tepličke dostal červenú kartu domáci masér. Jazda Bánovej pokračuje, zakopnutie Rosiny

Komentáre k zápasom 25. kola III. ligy a 23. kola IV. ligy.

Zápasmi 25. kola III. ligy a 23. kola IV. ligy pokračovala počas víkendu jarná časť regionálnych futbalových súťaží. Bánová potvrdila výbornú formu. Zverenci trénerského dua Šajnoha-Molnár zvíťazili v Kalinove 3:1 a v tabuľke im patrí slušné 4. miesto. Naposledy prehrala Jednota v lige ešte začiatkom apríla v Rimavskej Sobote.

Dôležitý zápas z hľadiska tabuľkového postavenia sa hral v Stráňavách, kam pricestoval Tvrdošín. Po spravodlivej remíze 1:1 si tímy body podelili. Doma sa nedarilo Rosine, ktorá prehrala s predposledným celkom tabuľky z Diviakov 1:2. Naopak, domáce prostredie na zisk troch bodov využila Teplička nad Váhom, ktorá si s poslednou Závažnou Porubou poradila poľahky 5:0. Škvrnou tohto zápasu bola červená karta pre domáceho maséra Mariána Fogadu.

III. liga Stred

TJ Tatran Krásno nad Kysucou - FK Čadca 3:1 (2:1)

Góly: 19. K. Koleno, 25. T. Ševčík, 68. M. Ševčík - 26. M. Šmahajčík. ŽK: A. Podmanický, T. Ševčík - T. Dyroff, D. Prívara, R. Práznovský. Rozhodoval Hraško, 350 divákov.

DOMÁCI: P. Lastovica - M. Novotný, L. Ďuratný, K. Švancar (71. M. Podolak), M. Ševčík (90. M. Rajnoha), B. Kopásek (81. R. Fujak), K. Gábor, K. Koleno, A. Podmanický, T. Ševčík, M. Jarabica.

HOSTIA: D. Bobok - D. Prívara, R. Putyra, D. Rucek (77. P. Zubka), T. Pohančeník, M. Šmahajčík, R. Práznovský (81. Š. Jarabek), F. Pagáč, R. Gomola, T. Dyroff, M. Samuhel (70. V. Krenželák).

V 4. minúte mohla Čadca napodobniť vlastný úvod z jesene, lenže Samuhel spálil nemožné. Práznovský mu prihrával z ľavej strany cez päťku, ale odchovanec FK z dvoch metrov napálil konštrukciu odkrytej brány. V 11. minúte sa cez „modrú“ defenzívu pretláčal Matúš Ševčík, ťukol Švancárovi, ten ju pomedzi stopérove nohy posunul Tomášovi Ševčíkovi, no Bobok dobre znížil uhol a útočník Tatrana minul bránu.

V 19. minúte centroval z rohu na prvú tyč Tomáš Ševčík, Koleno bol v správnom čase na správnom mieste, nastavil hlavu a otvoril skóre zápasu – 1:0. O päť minút neskôr trafil Tomáš Ševčík najprv brankára Čadce, loptu sa mu však podarilo pretlačiť i následne poslať do prázdnej brány – 2:0. No potom prišiel vytúžený moment prekvapenia! Hneď po rozohrávke, možno neubehlo ani desať sekúnd, vypustil Šmahajčík na bránu „carlosovku“ a vymietol pravý horný roh – 2:1. Strelu z diaľky vyskúšal aj v 32. minúte, ale zakončenie pozdravilo oblaky.

Desať minút pred prestávkou dobre vypálil Matúš Ševčík, lopta zaplávala vetrom, ale Bobok so zákrokom počkal do poslednej chvíle, vyletel do vzduchu a strelu vytesnil na roh. Futsalový reprezentant to skúsil hneď za okamih z opačnej strany, ale opäť z toho vyťažil len roh. V 45. minúte poslal Tomáš Ševčík z hranice pokutového územia štandardku na žrď a uzavrel tak prvý polčas.

V 59. minúte sa Práznovský pekne zbavil Jarabicu, ale zakončenie si žiadalo iný smer aj razanciu. Na opačnej strane si s Prívarom v šestnástke poradil Ševčík, poľahky prešiel (keby pri jemnom kontakte spadol, vybojoval by možno aj penaltu), zakončoval zvnútra malého vápna, ale Putyra jeho strelu sklzom zblokoval.

V 68. minúte dobiedzal v pokutovom území rýchlonohým „bicyklom“ Koleno, Putyra mu sklzom loptu vypichol, no tá sa dokotúľala pred nikým nestráženého Matúša Ševčíka, ktorý prepálil všetko i všetkých. Bobok bez šance – 3:1. Čadca nezložila zbrane, mohla znížiť, Šmahajčík posunul do kraja Dyroffovi, bývalý hráč Žiliny z prvej obaľoval, lopta letela krásne, no nanešťastie pre hostí opečiatkovala brvno. V 84. minúte Ševčík vbrnkol do otvorenej obrany, ale Bobok predviedol ligový zákrok.

Krásno tak vyhralo štyri zápasy v rade, čo sa mu od roku 2012 nepodarilo ani jeden jediný raz.

TJ Baník Kalinovo – TJ Jednota Bánová 1:3 (0:2)

Góly: 47. P. Kulich – 19. B. Gluvić, 42. P. Koták (vl. gól), 85. J. Mráz. ŽK: R. Ivan, J. Segeč, V. Koták, J. Cibula – B. Ďurana, S. Bičan, J. Mráz, W. Junior. Rozhodoval Kováč, 250 divákov.

DOMÁCI: P. Jonáš – A. Filipiak (46. T. Fajčík), Ľ. Uhlár, R. Ivan (90. D. Dobiáš), J. Segeč, M. Jass (86. T. Zöllei), P. Radič, V. Koták, A. Keszi (56. R. Vančo), J. Cibula, P. Kulich (83. C. Vaľko).

HOSTIA: P. Kosa – B. Ďurana (64. Ľ. Horecký), J. Mráz (88. M. Kubena), B. Gluvić (86. M. Šoška), R. Konečný, M. Dusa, S. Bičan (72. W. Junior Oliveira De Andrade), M. Zavadzan, Š. Káčer, S. Prášek, D. Labovský.

Už v 3. minúte fauloval jeden z domácich hráčov v 16-tke Mráza, píšťalka rozhodcu zostala nemá. V 9. minúte hlavičkoval po rohu Dusa pod brvno, brankár Jonáš vyškriabal jeho pokus na roh. V 19. minúte centroval Labovský sprava a Gluvić akrobatickým zakončením otvoril skóre. V 41. minúte zvýšila Bánová vedenie. Ďurana vysunul cez stred ihriska Bičana, domáci hráč mu chcel loptu vypichnúť, ale nasmeroval ju do vlastnej siete. Domáci hrozili v prvom polčase najmä z rohových a priamych kopov, ale Bánová si tieto situácie postrážila.

Domáci znížili z protiútoku z pravej strany, do pokutového územia letel prízemný center a Kulich z voleja prestrelil Kosu. Vzápätí sa na opačnej strane uvoľnil otočkou v 16-tke Konečný, jeden z domácich ho fauloval, ale opäť sa penalta nepískala. Domáci mohli vyrovnať, po centri z priameho kopu vznikla trma-vrma a na bránkovej čiare zachránil Bánovú Konečný. Domáci sa snažili všetkými možnými spôsobmi vyrovnať, ale hostia sústredenou hrou odolávali. Po akcii Káčera s Juniorom, ktorý naviazal na seba troch hráčov, vrátil loptu Káčerovi a ten poslal ako na podnose prihrávku Mrázovi, ktorý stanovil konečné skóre – 1:3.

Ostatné výsledky: Lučenec – Martin 2:1, Liptovský Hrádok – Oravské Veselé 1:1, Dolný Kubín – Kováčová 4:1, Fiľakovo – Podkonice 2:1, Liptovská Štiavnica – Rakytovce 1:4, Žarnovica – Rimavská Sobota 2:3.

Program 30. kola: streda 1. 6. o 17:30 hod.: Kalinovo – Lučenec, Bánová – Krásno nad Kysucou, Kováčová – Žarnovica, Podkonice – Liptovská Štiavnica, Oravské Veselé – Rimavská Sobota, Martin – Čadca, Rakytovce – Fiľakovo, Dolný Kubín – Liptovský Hrádok.

Program 26. kola: sobota 4. 6. o 17:30 hod.: Rakytovce – Kalinovo, Martin – Krásno nad Kysucou, Čadca – Žarnovica, Rimavská Sobota – Liptovská Štiavnica. Nedeľa 5. 6. o 10:30 hod.: Bánová – Dolný Kubín. O 17:30 hod.: Oravské Veselé – Lučenec, Kováčová – Fiľakovo, Podkonice – Liptovský Hrádok.



1. Dolný Kubín 26 19 2 5 74:29 59

2. Rakytovce 26 17 5 4 51:19 56

3. Martin 26 16 5 5 48:25 53

4. Bánová 26 14 6 6 40:14 48

5. Oravské Veselé 26 14 6 6 49:25 48

6. Lučenec 26 14 3 9 41:32 45

7. Fiľakovo 26 12 6 8 36:31 42

8. Podkonice 26 11 6 9 49:33 39

9. Kalinovo 26 10 6 10 35:36 36

10. Krásno n. Kysucou 26 10 3 13 42:43 33

11. Rimavská Sobota 26 9 2 15 26:53 29

12. Liptovský Hrádok 26 8 4 14 37:61 28

13. Kováčová 26 8 3 15 29:46 27

14. Žarnovica 26 6 1 19 29:64 19

15. Lipt. Štiavnica 26 4 6 16 25:53 18

16. Čadca 26 1 6 19 23:70 9

IV. liga Sever

OŠK Baník Stráňavy – ŠK Tvrdošín 1:1 (1:0)

Góly: 18. M. Lajš – 58. R. Repka. ŽK: J. Bukovčan – J. Kubačka. Rozhodoval Vician, 100 divákov.

DOMÁCI: T. Klocaň – M. Janči, L. Janči, L. Ruman, R. Bugala, J. Bukovčan, M. Bugala, R. Coma, T. Ďuratný, M. Lajš, D. Oberta (55. R. Veselovský).

HOSTIA: P. Machunka – J. Maslo, P. Maslo, P. Šikyňa, M. Sirota, F. Tamasco Sanchéz, J. Marcos Lima Macedo (81. J. Hrobár), J. Siman, R. Repka, M. Chrachala, J. Kubačka.

V 6. minúte nakopol L. Janči loptu za obranu na Lajša, jeho strela bola zblokovaná na roh.