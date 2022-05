SSE pozýva: Marián Čekovský, Adriana Kučerová a ich hostia budú hrať pre Svetielko nádeje

Výťažok z koncertu poputuje detským onkologickým pacientom a ich rodinám

Fenomenálni Marián Čekovský, svetová sopranistka Adriana Kučerová a detské talenty Ajna Marosz, Nora Lubbadová a Bratislavský chlapčenský zbor sa stretnú na pódiu Domu umenia Fatra v Žiline 13. júna. Výťažok z koncertu poputuje detským onkologickým pacientom a ich rodinám.

Stredoslovenská energetika a. s. (ďalej len „SSE“) v spolupráci so Štátnym komorným orchestrom Žilina pod vedením dirigenta Adama Sedlického, usporiadajú v pondelok 13. 6. 2022 o 19:00 charitatívny koncert pre občianske združenie SVETIELKO NÁDEJE s naozaj hviezdnym obsadením.

Okrem multitalentovaného Mariána Čekovského, ktorý koncert aj moderuje a úžasnej Adriany Kučerovej, na ňom vystúpia aj Bratislavský chlapčenský zbor, 12 ročná klaviristka Nora Lubbadová a 14 ročná flautistka Ajna Marosz.

Marián Čekovský: „Pred dvomi rokmi som si v Žiline zahral so skvelými mladými talentmi, skutočnou extra triedou. Som rád, že teraz po pandémii ma to čaká znovu. Príďte si nás vypočuť a pomôžte dobrej veci.“

Koncert financuje a celý výťažok zo vstupeniek daruje SSE Svetielku nádeje, ktoré už roky pomáha deťom a ich rodinám zo stredoslovenského kraja postihnutých onkologickými ochoreniami. „Pred dva a pol rokom, tesne pred pandémiou, sme v spolupráci so Svetielkom nádeje usporiadali premiérový benefičný koncert, ktorý sa stretol s veľkým nadšením,“ konštatuje hovorkyňa SSE Michaela Krivá. „Preto sme si chceli úspech z roku 2020 o ďalší rok zopakovať. Bohužiaľ, pandémia nám to neumožnila, no o to poctivejšie sme sa pripravili na ten tohoročný. A pevne verím, že finančný výťažok z koncertu pomôže Svetielku v realizácii nových projektov a rodinám, ktoré to potrebujú.“

Koordinátorka podujatí OZ Svetielko nádeje Vanda Prandorfyová: "Za 20 rokov fungovania Svetielka nádeje sme mali množstvo pekných spoluprác a partnerov, no premiérový koncert mladých talentov, ktorý pre nás SSE usporiadala vo februári 2020 je jedným z najvydarenejších. Pandémia a teraz zdražovanie výrazne zasiahli do života rodín, ktorým Svetielko nádeje pomáha. Preto podporu a pomoc potrebujú možno viac ako kedykoľvek predtým. Aj vďaka podujatiam, ako je tento koncert, vieme pomáhať už dve desaťročia."

Vďaka „koncertu nádeje“ v roku 2020 získalo občianske združenie Svetielko nádeje na svoju činnosť na vyzbieranom vstupnom a darom Stredoslovenskej energetiky 20 tisíc eur.

Charitatívny koncert pre SVETIELKO NÁDEJE sa uskutoční v Žiline, v Dome umenia Fatra, v pondelok 13. 6. 2022. Cena vstupeniek, ktorých celá suma pôjde na účet Svetielka nádeje sa začína na 20 eurách a zakúpiť si ich môžete prostredníctvom www.navstevnik.sk alebo priamo v pokladni ŠKO.

Program: Cosi fan tutte – predohra (Wolfgang Amadeus Mozart (1756 – 1809)) Koncert F dur pre zobcovú flautu a sláčiky (Giuseppe Sammartini) Barbier zo Sevilly – predohra (Gioachino Rossini) Barbier zo Sevilly – ária Rosiny „Una voce poco fa“ (Gioachino Rossini) Capriccio brillant b mol op. 22 pre klavír a orchester (Felix Mendelssohn-Bartholdy) Silent Waltz Ľubica Čekovská For the beauty on the earth (John Rutter) Panis angelicus (Cesar Franck) Macejko (Viliam Gräffinger)

Účinkujúci:

Bratislavský chlapčenský zbor (zbormajstri: M. Rovňáková, G. Rovňák ml.)

Marián Čekovský, moderovanie, spev, klavír

Adriana Kučerová, soprán

Nora Lubbadová, klavír

Ajna Marosz, zobcová flauta

Adam Sedlický, dirigent

Štátny komorný orchester Žilina



SVETIELKO NÁDEJE je občianske združenie zamerané na zlepšovanie a skvalitňovanie života detí s onkologickým alebo iným vážnym ochorením a ich rodín. Prevádzkuje tiež jediný detský mobilný hospic na území stredného Slovenska. Podporuje potrebnú prevenciu a včasnú diagnostiku a svoju činnosť vykonáva v súčinnosti s Klinikou pediatrickej onkológie a hematológie DFNsP v Banskej Bystrici. www.svetielkonadeje.sk

Stredoslovenská energetika dodáva energiu (elektrinu a plyn) pre život a podnikanie viac ako 700 tisíc zákazníkom. Na energetickom trhu pôsobí už viac ako 95 rokov. Budovaním nových pripojení, investovaním a podporou celospoločenských záujmov prispieva k ďalšiemu ekonomickému rozvoju regiónu. www.sse.sk.

Bratislavský chlapčenský zbor vznikol pri Slovenskej filharmónii a pôsobí na slovenskej umeleckej scéne už od roku 1982.. V roku 1988 sa osamostatnil a dnes je teleso súčasťou Súkromnej umeleckej školy, kde študuje priemerne 80 chlapcov vo veku 7 - 28 rokov. Koncertná zložka má 45 členov. Zbor má na svojom konte 7 CD, TV filmy a spoluprácu so svetovými filmovými spoločnosťami. Vyrástli tu mnohí sólisti a výborní zboroví speváci, z jeho radov vzišlo doteraz šesť mladých dirigentov. Zbor sa pýši prvenstvami v medzinárodných súťažiach, účinkoval na profesionálnych festivaloch po celom svete a je držiteľom mnohých ocenení, medzi nimi je aj zlatá medaila prezidenta SR a cena Ministra kultúry SR.

Marián Čekovský je nenapodobiteľný umelec, komik a hudobník, ktorý si získava srdcia ľudí piesňami, svojským humorom a optimizmom.Je držiteľom prestížnych cien ako Aurel za najlepšieho multiinštrumentalistu, cena DOSKY za najlepšiu scénickú hudbu sezóny či OTO za najlepšieho speváka. Spolupracoval s mnohými slovenskými aj zahraničnými hudobníkmi, vydal niekoľko albumov a napísal hudbu k viacerým divadelným predstaveniam a filmom.

Adriana Kučerová je pokračovateľkou slávnej tradície slovenských sopranistiek ako Lucia Popp, Edita Grúberová alebo Ľubica Vargicová. Štúdiá absolvovala na VŠMU v Bratislave a Národnom konzervatóriu v Lyone. Na konte má viacero súťažných ocenení: medzi tie najvýznamnejšie patrí absolútne víťazstvo a tri ďalšie ocenenia na prestížnej medzinárodnej súťaži Hanns Gabor Belvedere vo Viedni. V zahraničí účinkovala na Salzburg Mozart Wochen, ako aj na Salzburskom festivale v Mozartovej opere La finta giardiniera, či milánskej La Scale, kde debutovala v Purcelovej opere Dido and Aeneas. Medzi jej minuloročné úspechy patrí debut v Theater an der Wien a novembrové účinkovanie v Glyndebourne Touring Opera.

Nora Lubbadová je mimoriadne nadaná klaviristka z pražských Vršovic. Vyhráva medzinárodné klavírne súťaže a získava mimoriadne ceny za interpretáciu v Európe, Ázii aj Amerike. Počas pandémie vystúpila on-line na hudobnom festivale Pražské jaro a zvíťazila v medzinárodnej súťaži v Hongkongu. Postúpila tiež do finále medzinárodnej televíznej hudobnej súťaže Luskáčik v Moskve, čo jej dalo možnosť zahrať si s preslávenou Moskovskou filharmóniou. K striebornému Luskáčikovi si hneď začiatkom roka 2021 pripísala cenu Zlatý oříšek, čo je cena pre najtalentovanejšie deti Česka. V apríli 2022 si prevzala medailu, 1. cenu a špeciálnu cenu Mladý talent v Elgar room v známej Royal Albert Hall, kde sa konal koncert víťazov sútaže Grand Prize Virtuoso. . Kvôli pandémii bolo odsunuté jej vystúpenie v Carnegie Hall, uskutoční sa najneskôr v roku 2023.

Ajna Marosz je nadaná slovenská flautistka, ktorá sa narodila a vyrástla v Žiline. Od siedmich rokov sa zúčastňovala na celoslovenskej súťaži Čarovná flauta v Nižnej (šesťkrát tu získala 1. miesto), v Maďarsku v roku 2019 vyhrala 1. miesto a mimoriadnu cenu na súťaži Lászlóa Czidru. V roku 2019 vyhrala na celosvetovej súťaži zobcových flautistov Open Recorder Days Amsterdam v Holandsku a stala sa slovenskou víťazkou medzinárodnej talentovej súťaže Virtuózi V4+.

Adam Sedlický patrí k najmladšej generácii slovenských dirigentov. Od roku 2017 je stálym dirigentom operného súboru Národného divadla moravskoslezského v Ostrave a od roku 2020 stálym dirigentom Symfonického orchestra Slovenského rozhlasu. Úspešne sa zúčastnil majstrovských dirigentských kurzov u Gabriela Chmury, Colina Mettersa a Michalisa Economou, kde mal možnosť dirigovať orchestre ako Beethoven Academy Orchestra, Cardiff Sinfonietta či Athens Philharmonia Orchestra.

Štátny komorný orchester Žilina vznikol roku 1974 ako jediný orchester „mozartovského typu“ na Slovensku. Odvtedy si získal významné postavenie nielen na Slovensku, ale v krátkom čase sa mu podarilo dosiahnuť vynikajúce renomé aj v Česku a inde v zahraničí. Orchester má 35 členov, prevažne absolventov hudobných akadémií v Bratislave, Prahe, Brne a Konzervatória v Žiline.