Sedem dôvodov, prečo si kúpiť elektrické vozidlo od Auto Becchi

Sú spoľahlivé, tiché, prešpikované technológiami a s ultramoderným dizajnom. Prejsť na elektrické autá nebolo nikdy vhodnejšie. Elektrické vozidlá prináša do Žiliny oceňovaný predajca a servisné centrum Auto Becchi.

V portfóliu má okrem elektrických, aj plug-in hybridné, hybridné vozidlá a vozidlá všetkých motorizácií značiek Jeep, Fiat, Fiat Professional, Abarth, Alfa Romeo a Kia. Lahôdkou je plug-in hybridné vozidlo Jeep Wrangler, ktoré si milovníci veľkých áut a off-roadovej jazdy môžu vyskúšať v teréne. Alebo aktuálne Európske auto roka 2022, plne elektrické EV6 s technológiou ultrarýchleho nabíjania, vďaka ktorému je auto nabité z 10 na 80 % iba za 18 minút. V Auto Becchi si budete môcť elektrinou poháňané vozidlá dokonca aj požičať.

1. Lacnejšia prevádzka

Prejdenie rovnakej vzdialenosti na elektromobile stojí na palive menej ako v prípade auta na benzín alebo naftu - bez ohľadu na to, či ho nabíjate doma, alebo na platenej rýchlonabíjačke. Návratnosť investície do elektromobilu oproti benzínovému autu sa pohybuje v státisícoch kilometrov - zástancovia elektromobilov však argumentujú, že ani pri výbere medzi naftovým a benzínovým autom si zákazníci nerobia presný prepočet a niekedy skončia pri aute, ktoré sa im neoplatí. Ušetríte aj na servise: elektromobilu sa nemení olej, neopotrebúvajú sa motorové dielce, vďaka rekuperačnému brzdeniu vydržia dlhšie klasické brzdy.

2. Vyššia zostatková hodnota

Keďže elektromobilov je zatiaľ na slovenských cestách veľmi málo, ojazdené vozidlá si držia cenu. Ak si dnes namiesto klasického auta kúpite elektromobil, pri ďalšom predaji toľko nestratíte.

3. Pohodlné nabíjanie

Prevádzka elektromobilu by mala byť pohodlnejšia ako prevádzka klasického auta - elektromobil jednoducho pri príchode domov pripojíte do nabíjačky. Podľa zástancov elektromobilov je to pohodlnejšie ako navštevovanie čerpacích staníc. Pointou elektromobilov totiž je každodenné nabíjanie z domácej siete: podobne, ako sme si zvykli každý deň po príchode domov dať nabíjať smartfón. Rýchlonabíjačky či nabíjačky v obchodných centrách sú zamýšľané len na občasné nabíjanie.

4. Ticho v kabíne

Vďaka elektrickému pohonu je v kabíne elektroauta pri mestských rýchlostiach absolútne ticho. Samotné ticho môže byť veľmi lákavé a pri rozhovore s pasažierom nemusíte zvyšovať hlas, hudbu budete počuť zreteľnejšie.

5. Výkon bez čakania

Na rozdiel od zmätených automatických prevodoviek máte s elektromobilom výkon vždy, keď ho potrebujete. Väčšinu elektromobilov by sme neoznačili za vyslovene rýchle, no vďaka okamžitej reakcii elektromotora sa s nimi dá jazdiť po meste veľmi svižne. No EV6 vo verzii GT je rýchlejšia ako mnohé superšportové autá. Zážitok zo zrýchlenia pripominajúce F1.

6. Teplo v kabíne

Elektromobily ponúkajú možnosť nastaviť si predhrev kabíny - vďaka veľkej batérii to nie je problém. V zime si tak môžete nastaviť, že o ôsmej ráno budete nasadať do vykúreného auta.

7. Čisté svedomie

S elektromobilom budete dávať svetu najavo, že vám záleží na životnom prostredí. Preto sú mnohé dizajnované tak, aby boli jasne identifikovateľné ako "zelené" autá.

