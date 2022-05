V hlavnej úlohe (ne)premenené penalty, derby o Váh rozhodol vlastný gól brankára

Komentáre k zápasom 22. kola V. ligy.

Deviate jarné kolo prinieslo v mimoriadne vyrovnanej piatej lige zaujímavé výsledky. Oklieštená Belá opäť zaváhala. S predposledným Rajcom prehrávali zverenci Jána Holúbeka po prvom polčase už 0:2, nakoniec zachraňoval aspoň bod z penalty v 90. minúte Ševčík.

Na prvé miesto sa mohli dostať Gbeľany, ktoré si z horúcej pôdy Vysokej nad Kysucou odviezli jeden bod. V tomto stretnutí kopali domáci aj hostia penaltu, ale v prvom polčase Lukáš Masnica a v druhom zase Marek Belaník z bieleho bodu neuspeli. K Vysokej nad Kysucou sa v tabuľke na rozdiel dvoch bodov priblížilo Višňové, ktoré zvíťazilo v Skalitom 3:2. Zverenci Dušana Paura vyhrávali po prvom polčase už 3:0.

Predmieru nevyšiel zápas v Starej Bystrici a aj keď vyhrával po prvom polčase 1:0, nakoniec odchádzal z Kysúc bez bodov. Zlepšenú jarnú formu potvrdila Bitarová, ktorá vyhrala piaty zápas v rade. Tentoraz uspela v Kotešovej aj napriek tomu, že ešte na začiatku druhého polčasu prehrávala 2:0. V derby zápase Strečno - Varín získali domáci dôležité tri body v boji o záchranu. O víťazstve domácich rozhodol vlastný gól hosťujúceho brankára Ružičku z úplného záveru zápasu.

POZOR! Od jarnej časti sme si pre vás pripravili jednu novinku. V článku nájdete mená hráčov, ktorí podľa trénerov najviac zaujali v 22. kole V. ligy. Ktorým futbalistom sa dostalo tejto pocty?

V. liga skupina A - 22. kolo

TJ Slovan Skalité – TJ Višňové 2:3 (0:3)

Góly: 61. T. Kubica, 90. P. Borovička – 9. S. Šotkovský (vl. gól), 33. M. Pažický, 42. P. Schmiester. ŽK: A. Kulas, T. Kubica – M. Šimun, M. Kucharčík, P. Schmiester. Rozhodoval Herdel, 200 divákov.

DOMÁCI: Z. Šustek – J. Križek (78. D. Mikula), M. Tvrdý, R. Špilák, F. Mudrík, R. Sýkora, A. Kulas (46. F. Šuška), J. Krčmárik, S. Šotkovský (46. T. Kubica), P. Gavenčiak, J. Ďurana (67. P. Borovička).

HOSTIA: F. Kováč – M. Šimun, M. Minarčik, L. Sventek, M. Žitník, Š. Schwarz (61. M. Konárik), M. Pažický, J. Diego Carles Mosca (80. D. Hruštinec), P. Schmiester, J. Šarlay (46. A. Camilo Triana Rincón), M. Kucharčík (88. P. Jacura).

Višňové bolo v prvom polčase aktívnejšie a lepšie ako súper. V 9. minúte sa do úniku dostal Schmiester, ktorý preloboval Šusteka, Šotkovský sa snažil loptu vykopnúť, ale zrazil si ju do vlastnej brány. O chvíľu na to vystrelil Mosca k pravej tyči z hranice 16-tky, kysucký brankár predviedol pohotový zákrok. Hostia držali hru v rukách, domácich k ničomu nepustili. Višňové výborne napádalo rozohrávku Skalitého a po aktívnom pressingu zvýšilo náskok. Brankár Šustek prihrával jednému z obrancov, ten sa však pošmykol, čo využil Pažický a strelou do prázdnej brány zvýšil na 2:0. A to nebolo všetko. Ešte pred odchodom do šatní strelili hostia aj tretí gól. Pažický hĺbkovou prihrávkou vypojil celú obranu, k lopte sa dostal Kucharčík, ktorý našiel Schmiestera a ten strelou pomedzi nohy prekonal Šusteka.