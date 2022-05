Darované tulipány kvitnú a robia radosť

Dôvodom výsadby bola snaha priniesť radosť do ťažkého pandemického obdobia.

Okrem snežienok či krókusov môžeme medzi poslov jari zaradiť aj tulipány. Kvitnú od konca marca do polovice mája, tvar ich kvetov pozná asi každý. Pestrá škála teplých farieb prináša dobrú náladu a v spojení so slnečnými lúčmi aj optimistický pohľad na svet.

Mnohí sa už od zimy tešia na obdobie, keď vykvitnú v ich záhrade, kvetináči alebo na niektorých mestských priestranstvách, napríklad v Žiline. To už sa jar pomaly začína striedať s letom.

„Počas prechádzok v letných mesiacoch som videl odkvitajúce tulipány. Povedal som si, aké by to mohlo byť pekné, keby ešte kvitli. Bolo to v čase, kedy bola možnosť objednať cibuľky týchto kvetov. Rozhodol som sa objednať ich 5-tisíc, ďalších 2-tisíc mi dali ako bonus pri odbere takého veľkého množstva,“ hovorí o svojom nápade Ľubomír Sečkár, správca nadácie Pro Slovakia.

Dôvodom bola snaha priniesť do ťažkého obdobia spojeného s Covidom-19 niečo pozitívne, pozitívnu energiu medzi ľudí.

„Keď sa ma ľudia pýtali, prečo to robíme, odpovedal som, aby sme na jar, keď budú kvitnúť, zažili spolu pozitívnu emóciu. Nevedeli sme, aká pandemická situácia nás bude na jar čakať a už vôbec sme netušili o konflikte, ktorý sa odohráva u našich susedov,“ doplnil Ľubomír Sečkár.

Cibuľky tulipánov sa sadia na jeseň – v septembri a októbri. Práve vtedy ich minulý rok sadil so seniormi v rôznych sociálnych zariadeniach, s deťmi v školách, zasadil si aj doma. Stačilo už len počkať do jari, kým vyrastú. Stále mu ostával veľký počet cibuliek tulipánov, tak ich rozdával známym, aj len tak spontánne ľuďom. Skoro vždy mal so sebou debničku a pri stretnutí podaroval cibuľku tulipánu.

Fotografie rozkvitnutých tulipánov ľudia pridávajú aj na sociálne siete.

Teraz je čas, keď tieto tulipány kvitnú a obdarovaní ľudia si nenechávajú pekné zážitky z pohľadu na ne pre seba. Posielajú správcovi nadácie Pro Slovakia fotografie kvetov, ktoré zasadili, pridávajú ich na sociálne siete, majú videá zo sadenia, aj teraz z času, keď kvitnú.

„Mám z toho dobrý pocit, nečakal som takéto reakcie. Veľa ľudí sa pýta, či urobím takéto niečo aj túto jeseň, že by sa zapojili. Cibuľky, ktoré vytiahneme, môžeme opäť zasadiť, zároveň sa aj trochu rozmnožia. Ľudia si ich môžu posúvať medzi sebou,“ vysvetľuje Ľubomír Sečkár.

Aj s odstupom času je rád, že sa pustil do takéhoto nápadu. Dnes je doba ešte neistejšia ako v čase, keď sa rozhodol pre nákup cibuliek tulipánov. Snahou bolo priniesť medzi ľudí dôležité pozitívne emócie. Kontakt s kvetmi, pôdou či pobyt v peknom prostredí na čerstvom vzduchu dodá človeku novú energiu.