Cestu pod Strečnom skrátia tunely. NDS si dala vypracovať štúdiu

Problémová cesta prvej triedy bude vyťažená aj po preklopení dopravy na diaľnicu.

STREČNO. Prejazd cez motoristom dobre známu cestu pod hradom Strečno môžu zjednodušiť tunely a skrátiť tak problematický úsek cesty 1/18 až o tri kilometre.

Keď si dali diaľničiari vypracovať analýzu tunelových variantov na ceste zo Žiliny do Martina, dostali od spracovateľa tri možné varianty ako preklenúť horský terén v údolí Váhu. Štúdia naznačuje, že pre skrátenie trasy a zvýšenie bezpečnosti treba na ceste vybudovať dva alebo až tri tunely, prípadne galérie.

Pri variante jeden by sa celá trasa skrátila až o 3,3 kilometra, no štát by musel zaplatiť výstavbu troch tunelov v dĺžke 2,46 kilometra. V druhom variante sa navrhuje výstavba dvoch tunelov či galérii v dĺžke 1,6 kilometra a tretí ráta s dvomi tunelmi dlhými spolu 1,2 kilometre. Pri týchto dvoch alternatívach bude súčasťou projektu aj most.

Obchádzková trasa

“ Po otvorení diaľničného úseku do prevádzky sa predpokladá prirodzený zostatok zdrojovej a cieľovej dopravy na úrovni zhruba do 7 až 9 tisíc vozidiel denne. „ Ľubomír Palčák, dopravný analytik

Taká hustá doprava ako pod hradom Strečno nie je nikde na Slovensku. Na ceste I/18 pod Strečnom prejde denne asi 30-tisíc vozidiel. Takmer každé piate je nákladné. Každá, aj drobná nehoda, či práca cestárov, spôsobuje v tomto úseku motoristom problémy. Iná situácia bude o tri roky, keď sa veľká časť vozidiel premiestni na diaľnicu.

Nateraz sa hovorí o októbri 2024 ako o termíne, keď diaľničiari spustia dlho očakávaný úsek z Lietavskej Lúčky na Dubnú Skalu s tunelom Višňové. Vtedy sa premávka pod Strečnom medzi Žilinou a Martinom výrazne odľahčí. Doprava však celkom nevymizne a v ďalších rokoch bude mať stúpajúci trend.

Národná diaľničná spoločnosť potrebuje, aby cesta bola v dobrom stave. Aj naďalej bude na ňu posielať motoristov v čase uzavretia tunela Višňové.