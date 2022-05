Maródku Belej využili Gbeľany. Predmier exceloval v oslabení, Strečnu pomohla penalta, tenisová výhra Varína

Komentáre k zápasom 21. kola V. ligy.

Po jesennej časti strácali Gbeľany (v bielom) na Belú 9 bodov. Po 21. kole je rozdiel medzi týmito mužstvami iba jeden bod a obaja patria k hlavným ašpirantom na postup do IV. ligy. (Zdroj: Ilustračná foto: Robo Michalec)

Ôsme jarné kolo prinieslo v mimoriadne vyrovnanej piatej lige zaujímavé výsledky. Trénerovi Belej Jánovi Holúbekovi chýbalo v zápase na ihrisku nováčika z Bitarovej až deväť hráčov základnej zostavy. Domáci tento fakt využili a vedúcemu celku tabuľky utŕžili druhú jarnú prehru. Tento výsledok zahral do karát Gbeľanom, ktoré si poradili so Starou Bystricou 4:1 a z druhého miesta strácajú na Belú už iba jediný bod.

V derby zápase medzi Predmierom a Kotešovou videl domáci Jozef Martinka už v 20. minúte červenú kartu. Vylúčenie však Predmieru vôbec neuškodilo a Kotešovej strelili v oslabení až tri góly. V dôležitom zápase tímov zo spodku tabuľky rozstrieľal Varín Radôstku 6:1 aj vďaka hetriku Miroslava Mihalčatina.

Naplno bodovali posledné dva celky tabuľky. Strečno vďaka penalte v úplnom závere zápasu získalo tri body proti Višňovému. Rajec si zase podaril so Skalitým po výhre 4:2.

POZOR! Od jarnej časti sme si pre vás pripravili jednu novinku. V článku nájdete mená hráčov, ktorí podľa trénerov najviac zaujali v 21. kole V. ligy. Ktorým futbalistom sa dostalo tejto pocty?

V. liga skupina A - 21. kolo

ŠK Gbeľany – TJ Pokrok Stará Bystrica 4:1 (1:1)

Góly: 5. F. Novosad, 49. F. Gašperík, 81. T. Kašjak, 90. Marek Belaník – 18. J. Beliančin. ŽK: F. Novosad – T. Hofer. Rozhodoval Bulík, 100 divákov.

DOMÁCI: J. Kasman – J. Jadroň, M. Jadroň, M. Gašper, M. Hodoň, F. Novosad (70. A. Halaji), M. Kabašta (46. L. Kováčik), M. Šupej, Marek Belaník, M. Miček, F. Gašperík (79. T. Kašjak).

HOSTIA: D. Švík – Š. Hyll, J. Beliančin (75. M. Faktor), T. Hofer, J. Hofer (67. J. Dubovický), S. Targoš, M. Cáder, A. Miňo, P. Halvoník, S. Pitek (81. A. Prištiak), L. Brandys.

Prvý polčas bol z oboch strán vyrovnaný, hral sa kombinačný futbal. Domácim sa podarilo skórovať už v 5. minúte. Po ľavej strane unikol kysuckej obrane Kabašta, ktorý krížnou prihrávkou na zadnú tyč našiel Novosada a ten z prvej do poloodkrytej brány skóroval. Hostia vyrovnali o trinásť minút neskôr. Defenzíva Starej Bystrice odkopla loptu na domácu polovicu, vracajúci sa stopér si s brankárom Kasmanom neporozumel, čo využil Beliančin a strelou do prázdnej brány vyrovnal. Po vyrovnaní Gbeľany znervózneli a ich herný prejav nebol presvedčivý. Hostia sa zamerali skôr na defenzívu. Aj napriek tomu si Gbeľany dokázali vytvoriť sľubné príležitosti na opätovné prinavrátenie vedenia, ale Kabašta ani Gašpierik neuspeli. Do druhého polčasu už nenastúpil Kabašta, ktorý nedohral zápas pre natiahnutý stehenný sval.

Gbeľanom sa podarilo dostať do vedenia hneď po zmene strán.