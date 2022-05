Lajšov hetrik proti Z. Porube, festival zahodených šancí Staškova v Rosine, Teplička zdolala Makov

Komentáre k zápasom 23. kola III. ligy a 21. kola IV. ligy.

Zápasmi 23. kola III. ligy a 21. kola IV. ligy pokračovala počas víkendu jarná časť regionálnych futbalových súťaží. Na štvrté miesto v tabuľke III. ligy poskočila Bánová, ktorá si poradila v domácom prostredí s Kováčovou 2:0.

S čistým kontom zvíťazili aj dvaja žilinskí zástupcovia vo IV. lige. Stráňavy si poradili so Závažnou Porubou 4:0, keď všetky góly strelili až v druhom polčase, z toho trikrát sa do streleckej listiny zapísal Michal Lajš. Útočník Baníka strelil v prebiehajúcom ročníku už 20 gólov a je tretím najlepším strelcom súťaže. Viac ich dali len Roland Šmahajčík z Turzovky (21) a Mário Almaský z Bešeňovej (29).

Teplička si poradila s Makovom 3:0. Ako jediná nebodovala naplno Rosina, ktorá nestačila na Staškov a prehrala 1:2. Pre zverencov Tomáša Bolibrucha je táto prehra milosrdná, keďže Kysučania zahodili v druhom polčase veľké množstvo sľubne vyzerajúcich príležitostí.

Prečítajte si aj:

Prečítajte si aj: Bytča sfúkla Petrovice. Hôrky ako prvé dobyli hradby Bytčice, Ovčiarsko znovu nevyhralo Čítajte

III. liga Stred

ŠKM Liptovský Hrádok – FK Čadca 3:0 (1:0)

Góly: 15. a 90. S. Hatala, 88. L. Janigloš (z 11m). ŽK: A. Daniel Pereira Schneeweiss. ČK: 70. D. Prívara (2. ŽK). Rozhodoval Kuteľ, 100 divákov.

DOMÁCI: J. Vilček – D. Kardoš, S. Hatala, S. Kočiščin, A. Daniel Pereira Schneeweiss (68. S. Nakamura), L. Levík (88. M. Šintaj), M. Ferenc, P. Šimonovič, O. Nehila (27. E. Vives), H. Ogino, L. Janigloš.

HOSTIA: D. Bobok – D. Prívara, T. Tlelka (27. V. Krenželák, 63. Š. Jarabek), R. Gomola, D. Rucek, F. Pagáč, R. Putyra, T. Pohančeník (73. M. Samuhel), T. Dyroff, M. Šmahajčík, R. Práznovský (73. P. Zubka).

Článok pokračuje pod video reklamou

V prvom dejstve mala Čadca jednoznačnú prevahu, no napriek menšiemu držaniu lopty išli do vedenia hráči Liptovského Hrádku. V 15. minúte doletela polovysoká lopta z priameho kopu až do päťky, po nevydarenej ofsajdovej pasci sa k nej dostal Hatala a otvoril skóre – 1:0. Vzápätí na opačnej strane vbehol do šestnástky Dyroff, mal pred sebou iba brankára, chcel ho obstreliť, no Vilček jeho úmysel prečítal. Hostí mrzí hlavičkový súboj z 27. minúty, keď sa zranil kapitán Tlelka. Do polčasu stihol spoza pokutového územia vystreliť aj Šmahajčík, no jeho pokus vyšiel nazmar rovnako, ako úsilie domácich tvoriť brejky.

Do druhého dejstva vletel razantnejšie Hrádok, prevzal iniciatívu a okamžite hrozil cez krídelné priestory. V 70. minúte si hráč Liptákov pri čiare obhodil Prívaru, ten mu nastavil telo, za nedovolený zákrok videl druhú žltú kartu a utekal pod sprchy. Čadca tak do najbližšieho stretnutia pôjde bez stopérskej dvojice. A duel sa definitívne zlomil na samom konci. V 88. minúte držal loptu v šestnástke Hatala, bol k bráne otočený chrbtom, Samuhel ho vytláčal a pri pokuse o obrátku nešťastne schmatol rukami, strelec prvého gólu sa zrútil k zemi a ruka arbitra Kuteľa ukazovala na bielu značku. Bobok Janiglošov smer (po zemi k ľavej tyči) vystihol, na loptu však nedočiahol – 2:0. V poslednej minúte si centrovaná lopta v šestnástke robila čo chcela, hostia ju včas neodpratali a Hatalove zakončenie sa dokotúľalo do brány – 3:0.

TJ Jednota Bánová – ŠK Prameň Kováčová 2:0 (1:0)

Góly: 22. J. Mráz, 61. A. Bechný. ŽK: J. Mráz, M. Šoška – V. Slovák. Rozhodoval Plavecký, 220 divákov.

DOMÁCI: P. Kosa – B. Ďurana, A. Bechný, J. Mráz (80. M. Šoška), B. Gluvić (68. T. De Oliveira), R. Konečný, M. Dusa, S. Bičan (68. W. Junior Oliveira De Andrade), Ľ. Horecký (9. S. Prášek), M. Zavadzan, Š. Káčer (85. D. Labovský).

HOSTIA: A. Tuček – J. Slovák, M. Turák, B. Žilinec, M. Giertl, V. Mojžiš, M. Macko, F. Fejerčák (78. M. Barta), R. Duda (87. J. Vaník), A. Šanta (80. M. Fekiač), V. Slovák (75. K. Psársky).

Ďalej sa dozviete: podrobné priebehy zápasov Bánová - Kováčová, Krásno nad Kysucou - Liptovská Štiavnica, Rosina - Staškov, Stráňavy - Závažná Poruba, Teplička nad Váhom - Makov, Kysucké Nové Mesto - Bobrov, Turzovka - Žabokreky

ako padli góly v jednotlivých zápasoch

zostavy tímov, strelcov gólov, počet divákov a tabuľku

do akých dobrých šancí sa dostal Staškov v prvom polčase a aké náznaky mala Rosina

ktorí hráči Staškova zahodili vypracované tutovky, aké zákroky predviedol brankár Rosiny Jurčenko a ktorý futbalista Kysučanov trafil z priameho kopu brvno

ktorí futbalisti Stráňav nepremenili v prvom polčase dobré príležitosti na skórovanie

čo potešilo trénera Stráňav Stanislava Rumana

aký obraz hry mal zápas v Tepličke

a ešte oveľa viac

Prvých 25 minút mala Bánová územnú prevahu a mohla z nej vyťažiť viac ako jeden gól. Hneď v úvode sa domácim zranil kapitán Ľuboš Horecký, ktorý si podvrtol nohu. V 8. minúte po Gluvićovom centri zo štandardky hlavičkoval Mráz, ale rozhodca jeho gól pre ofsajd neuznal. V 15. minúte Bičanovu strelu Tuček kryl. Jeho vyrazený pokus sa ešte dostal k Mrázovi, ale aj v tomto prípade zabránil brankár Kováčovej ceste lopty do siete. Na opačnej strane pohrozil jeden z útočníkov hostí, Kosa bol pozorný. V 19. minúte po Prášekovom centri hlavičkoval Zavadzan nad bránu.